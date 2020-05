Drei neue, vier Abgänge: So plant Traktor Basel die neue Saison

«Kuba» aus Polen – ein Topscorer

Dank der guten Beziehungen von Captain Samuel Ehrat kann Traktor mit der Verpflichtung von Jakub Radomski, genannt «Kuba», einen Toptransfer für die Aussenposition vermelden. Radomski spielte lange in den Topligen von Polen, bevor er in Näfels zwei Mal um die Titel in Cup und Meisterschaft spielte. Mit Uni Bern erzielte er 2018/19 schweizweit am zweitmeisten Punkte in der NLA. Mit dem Zugang von Luca Widmer ist es dem Verein gelungen, auch die Passeurposition wieder stark zu besetzen. Last not least kommt mit Eric Heller ein Mittetalent aus der Region zum Verein. Sportchef Heiko Breer ist zufrieden, sagt aber auch: «Auf der Mitteposition wollen wir uns noch verstärken und in der zweiten NLA-Saison einen Schritt vorwärts machen.»