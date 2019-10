Duell um die Spitze: Der FCB gastiert heute bei Getafe zum Topspiel der Gruppe C

Fabian Frei hat eben die Passkontrolle am Basler Flughafen passiert, da nennt er im Gespräch zwei Klubs: PSV Eindhoven und YB. Gemeinsam mit diesen beiden Teams würde er Getafe als stärksten Gegner in dieser Saison bezeichnen. Getafe also. Dieser Klub aus einem Vorort Madrids, gegen den der FC Basel heute im dritten Gruppenspiel der Europa League antritt.

Obschon Getafe in der Schweiz nicht zwingend als grosser Name aus der Primera División bekannt ist, hat man das Gefühl: Ja, dieses Spiel wird alles andere als einfach für die Basler. Dass Frei die wenig bekannten Spanier auf eine Stufe mit Eindhoven und YB setzt, verdeutlicht dies auch für jene Fussball-Fans, denen Getafe und vor allem Getafes Spielweise nicht wahnsinnig geläufig sind.

Das vorgezogene Entscheidungsspiel

Für den FCB wartet also im wettbewerbsübergreifend 20. Spiel der Saison ein grosser Brocken. Dies besagt auch die Statistik: Getafe ist Tabellenführer vor dem FCB, hat aus zwei Spielen zwei Siege eingefahren und damit zwei Punkte Vorsprung auf Basel. In der vergangenen Saison wurde der heutige Gegner Fünfter in Spanien, verpasste die Champions League nur um zwei Punkte und hat in dieser Meisterschaft erst einmal verloren: Gegen Barcelona. Gegen die darf man ja durchaus mal punktelos vom Platz gegen, nicht nur, wenn man Getafe heisst.