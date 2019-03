Bis zur 5. und letzten Nachspielminute suchten der FC Breitenrain und der FC Basel U21 den Weg nach vorne. Obwohl keinem Team mehr ein Treffer gelang, war diese letzte Phase beispielhaft für diese gute Promotion-League-Partie, in der beide FCBs nicht der falsche Sieger gewesen wären.

«Das Remis ist das korrekte Ergebnis», fand auch Arjan Peço. Das einzige, was den Gästetrainer wurmte, war, dass seine Equipe den Ausgleich relativ spät kassiert hatte. «Der Gegentreffer war vermeidbar, es war eine ärgerliche Verkettung von Fehlern.» Tatsächlich gingen die Gäste in der 85. Minute mehrfach etwas zögerlich zu Werke, was Enes Ciftci mit dem 1:1 bestrafte.

«Eine andere Mannschaft als in der Vorrunde»

Beide Mannschaften hatten Perioden, in denen Feldvorteile und Chancenplus auf ihrer Seite lagen. Vor dem Seitenwechsel war es der Berner Quartierclub, der den etwas besseren Eindruck machte, und mehrfach die Führung verpasste. Beispielsweise in der 43. Minute, als Gästeverteidiger Bastien Conus per Bruce-Lee-Sprung für seinen geschlagenen Goalie Jozef Pukaj das «sichere» 1:0 durch Gezim Shalaj verhinderte.

Im zweiten Durchgang übernahm dann der Basler Nachwuchs vermehrt das Zepter und ging während einer Druckperiode eine Viertelstunde vor Schluss in Führung: Breitenrain-Keeper Felix Hornung konnte einen Schuss Dejan Zunics nur nach vorne abklatschen lassen, was Robin Huser per Abstauber zum 1:0 nutzte.

Trotz der verpassten drei Punkte überwog bei Arjan Peço am Ende das Positive: «Wir sind bei einem starken Gegner sehr solide und geduldig aufgetreten.» Die ersten 95 Minuten im neuen Kalenderjahr genügten dem Trainer für die Feststellung: «Wir sind jetzt eine andere Mannschaft als in der Vorrunde!»