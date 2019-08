In der Super League mausert sich der FC Basel zur Auswärtsmacht: Nach den Erfolgen in Sion und Thun triumphiert das Team des wieder genesenen Marcel Koller auch in Neuenburg. Ein aufsässiges Xamax macht den Baslern lange Probleme, nach Fabian Freis Führungstreffer (55.) gibt Basel das Spiel dann nicht mehr aus der Hand und gewinnt am Ende verdient mit 3:0.