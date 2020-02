EHC Basel im Playoff-Fieber: Was das mit einem fehlenden Kühlschrank zu tun hat

Der Start in die Playoff-Saison hätte für den EHC Basel eindeutig besser beginnen können. Die 0:4 Niederlage des ersten Playoff-Viertelfinal-Spiels gegen Arosa sass noch tief in den Knochen. Keinen einzigen Treffer konnte das Team von Trainer Robert Othmann im ersten Playoff-Spiel erzielen. Der Fluch, dass der EHC Basel nie über einen Playoff-Viertelfinal hinauskommt, schien wieder zu wirken. Die Stimmung war angespannt. Doch Othmann sagte lediglich: «Ihr müsst einfach Hockey spielen.»

Zwei Tage nach der ersten Niederlage musste Basel wieder ran. Nach acht Spielminuten erhielt Leandro Gfeller die Scheibe und spielte sie vors Tor. Dort lauerte Roman Hrabec auf den Abpraller und bugsierte den Puck zum 1:0 über die Linie. Ein Schlüsselmoment. «Dieses Tor hat die Stimmung in der Mannschaft um 180° gedreht», erklärt Othmann gestern am Telefon. Mit seinem Rezept, «einfach Hockey spielen», gewann der EHC Basel alle drei kommenden Spiele und qualifizierte sich letztendlich souverän für den Halbfinal. Die Fans dankten es ihnen beim letzten Heimspiel mit lautstarker Unterstützung und einer Rekordkulisse von 1757 Zuschauern. Das sind etwa drei Mal so viel, wie während der Regular Season.

Nach Jahren wurde der Fluch endlich gebannt

Der Halbfinaleinzug ist für alle Basler Hockeyfans eine Erlösung. Zuletzt kam der EHC Basel in der Saison 2004/05 über die Playoff-Viertelfinals hinaus. Damals gelang sogar der Aufstieg in die höchste Schweizer Liga. Nachdem sie in der Saison 2005/06 vorerst ein letztes Mal die Playoffs erreichten, folgte eine Negativschlagzeile der nächsten: Abstieg zurück in die Nationalliga B, 2014 der Paukenschlag mit dem Konkurs und mittlerweile schon sechs Jahre in der dritthöchsten Schweizer Liga ohne Chancen auf den Aufstieg. Jetzt konnte der EHC den Playoff-Viertelfinal-Fluch endlich brechen. «Es war wie ein Kühlschrank, der vom Rücken der Jungs genommen wurde», so Othmann.

Auch in der letzten Saison war der EHC Basel bereits ganz kurz davor, dem Playoff-Viertelfinalfluch zu entkommen. Nach einer Aufholjagd schied der EHC aber im fünften Playoff-Viertelfinal-Spiel aus. All das gegen den heutigen Playoff-Halbfinalgegner, den EHC Dübendorf. Basel hat also eine Rechnung mit dem Angstgegner offen, denn auch in der aktuellen Regular Season konnte Dübendorf alle vier Direktduelle für sich entscheiden. Und das obwohl Basel in drei von vier Spielen nach zwei Dritteln noch in Führung gelegen hatte.