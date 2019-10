EHC behält im Thuner Nebel den Durchblick

Die Basler starteten beherzt in die Partie. In der zweiten Minute hatte Kiss nach einem Solo die erste Chance. Die nächste Gelegenheit bedeutete bereits die Führung für die Gäste. "Best Player" Zwissler gelang das 0:1 aus kurzer Distanz auf Rückpass von Seiler. Es ist bereits sein fünfter Saisontreffer. Nach dem Führungstor musste Basel vier Minuten hintereinander in Unterzahl agieren, überstand diese jedoch schadlos.

Trotzdem konnte das Team im Anschluss nicht mehr an die Leistung der ersten Minuten anknüpfen. Beim Spielaufbau war man zu unkonzentriert "und ging zu wenig sorgfältig mit der Scheibe um", wies es Verteidiger Michael Maurer nach dem Spiel nannte. Er ergänzte: "Wir müssen die Scheibe etwas länger behalten um die richtigen Entscheide zu treffen." Mit diesen Fehlern gab man den Thunern zu viel Möglichkeiten. Damian Osterwalder, der erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel im Basler Tor stand, war jedoch glücklicherweise auf seinem Posten.

Verbessertes Powerplay

Zu Beginn des Mitteldrittels musste Basel zunächst weitere zwei Strafen überstehen. Doch auch dieses Mal hielten sich die Basler schadlos. Danach hatte Basel Möglichkeiten das Score auf der Stadionanzeige auf 0:2 zu stellen. Zuerst parierte Küenzi den Abschluss des auf ihn alleine zulaufenden Gröflin, dann lenkte Vogt den Querpass von Gröflin knapp neben das Tor ab.

Sorgten im Startdrittel die Fehler beim Spielaufbau noch zu keinem Gegentor, profitierte in der 38. Minute Gugelmann davon und erzielte den Ausgleich. 90 Sekunden vor Drittelsende erhielt Basel die Chance, mit vier gegen drei zu spielen. Dabei fand Maurers Schuss den Weg ins Tor zum 1:2. Das erste Powerplaytor seit Langem. Aber auch sonst hatte man in den Überzahlsituation einige Chancen. "Wir haben einige Sachen beim Powerplay angepasst. Wir hatten viel zu wenig Schüsse", so Maurer.

Fast 70% der Anspiele gewonnen

Im Schlussdrittel verhinderte Osterwalder zunächst einige Male den Ausgleich. Lange Druckphasen von Thun gab es jedoch nicht, da Basel 50 von Total 72 Anspiele gewann und damit den Puck oft in ihren Reihen behielt und somit für Entlastung sorgen konnte. "Die Anspiele gewinnen ist vor allem auswärts sehr wichtig, wo das Heimteam oft Druck macht", so Maurer.

Es war ein Powerplaytor, dass den Thunern den Ausgleich bescherte. Boss traf mit einem flachen Distanzschuss. Basel reagierte prompt. Nur 20 Sekunden später erzielte Seiler die abermalige Führung. Zwei Minuten vor Schluss ersetzt Thun seinen Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Da Spies zudem auf die Strafbank beordert wurde, war Basel nur noch zu viert. Trotzdem kam Thun zu keiner grossen Möglichkeit mehr. Beim vierten Basler Versuch traf Seiler mit seinem zweiten Tor an diesem Abend zum vielumjubelten 2:4 ins leere Tor.

"Drei Punkte sind drei Punkte. Die nehmen wir mit", sagte Maurer. Denn der EHC Basel zeigte an diesem Abend nicht sein bestes Spiel. Aufgrund der äusserlichen Verhältnisse sicher auch irgendwo verständlich. "Es war für beide Mannschaften gleich", so Maurer. "Aber tatsächlich habe ich die Scheibe manchmal nicht gesehen und die vorderen Spieler sowieso nicht." Für das dritte Auswärtsspiel hintereinander am nächsten Mittwoch in Arosa gilt es jetzt sich optimal vorzubereiten. Für Maurer heisst dies: "Die Nacht vorher tief schlafen, gut Essen, nach der langen kurvigen Fahrt die Beine vertreten und optimal Einlaufen" Dem ist nichts hinzuzufügen.