Volleyball Ehrgeiziges Gemüse Mária Žernovič will mit Sm’Aesch Pfeffingen den Playoff-Final erreichen. Doch die Gegenwart ist der Halbfinal gegen Neuchâtel.

Weil es ihr hier so gut gefällt, hat Maria Zernovic ihren Vertrag mit Sm'Aesch Pfeffingen soeben um ein Jahr verlängert. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Wenn Sm’Aesch Pfeffingen am Samstag NUC zum zweiten Playoff-Halbfinalspiel empfängt (17.30 Uhr, Löhrenacker), stehen die Baselbieterinnen unter Zugzwang, denn das erste Duell in dieser Best-of-five-Serie war mit 1:3 verloren gegangen. «Wir waren nicht schlechter, Kleinigkeiten haben den Match letztlich entschieden», blickt Mária Žernovič zurück und ist überzeugt, dass man die Schweizer Meisterinnen vor heimischem Publikum schlagen kann, «wenn wir dieses Mal die Details besser machen.» Der routinierten Slowakin dürfte dabei eine wichtige Rolle zukommen, ist sie doch die Topskorerin ihres Teams.

Tanzen, Fussball und Gemüse essen

Geboren als Mária Kostelanská, wuchs sie in Podmanin, einem Vorort ihrer Geburtsstadt Považká Bystrica, auf. In ihrer frühen Kindheit tanzte sie gerne und spielte Fussball. Zum Volleyball kam sie als Zehnjährige. «Unser Klassenlehrer fragte, ob jemand Lust hat», erinnert sich Zelo, wie sie immer noch genannt wird, weil sie als Kind gerne Gemüse («Zelenine») ass.

Der schnelle Sport gefiel ihr auf Anhieb und sie bestritt mit ihrem Schulteam diverse Spiele gegen andere Schulen. Aus zwei Trainings pro Woche wurden zum Ende der obligatorischen Schulzeit fünf, eine Volleyball-Karriere schien vorgezeichnet, auch wenn sie in ihrer Heimat nie als grosses Talent galt. «Mir hat niemand gesagt, dass ich gut bin. Wahrscheinlich, weil ich recht klein für meine Position war», erzählt die 175 Zentimeter grosse Angreiferin, die ihre körperlichen Nachteile mit ihrem Ehrgeiz kompensierte. «Ich bin oft länger geblieben und habe an mir gearbeitet.»

Maria Zernovic hat als Topskorerin grossen Anteil am Aufwind von Sm'Aesch in den letzten Monaten. Archibild: Edgar Hänggi

Vom Vorlesungssaal in die ungarischen Hallen

2012 lernte Kostelanská, die mittlerweile Wirtschaft in Bratislava studierte, ihren späteren Mann Marian Žernovič, mit dem sie seit drei Jahren verheiratet ist, kennen. Er ist ein wichtiger Grund dafür, dass sie heute Profi-Volleyballerin ist. Denn in der Slowakei ist mit Volleyball nur wenig Geld zu verdienen, sodass die Studentin mit dem Gedanken spielte, den Sport an den Nagel zu hängen und einem «richtigen» Beruf nachzugehen. Dazu kam es nicht, weil der Handballer zu Ferencvaros Budapest wechselte. Die Volleyballerin suchte ebenfalls nach einem Klub in Ungarn und kam bei Vasas Óbuda unter. Erstmals war sie Profi, was ihr sehr zusagte. «Es hat mir gut getan, mich voll auf den Sport zu fokussieren.»

Bis 2022 smashte und blockte die Slowakin im Nachbarland, dann wechselte ihr Mann, mittlerweile Nationalgoalie seiner Heimat, zum TSV St. Otmar St.Gallen. Mária Žernovičová, die auf die weibliche Endung im Nachnamen bewusst verzichtet, «weil er ohne internationaler wirkt», musste also einen Verein in Deutschland, Österreich oder der Schweiz finden, landete bei Sm’Aesch und ist sehr glücklich mit ihrer Wahl: «Die Mitspielerinnen und die Leute im Verein sind alle sehr nett und hilfsbereit.» Das Niveau in der NLA empfindet die Aussenangreiferin als etwas tiefer als in Ungarn, dafür sei das Leistungsgefälle zwischen den Teams nicht so gross. «Man muss sich jeden Sieg hart erarbeiten!»

Das WG-Leben und die Vertragsverlängerung

Die 30-Jährige wohnt mit ihren Teamkolleginnen Luna Bečić und Fran Passos in einer Wohngemeinschaft in Aesch. Abseits der Halle schaut sie gerne Serien und häkelt. Von der Schweiz hat die slowakische Nationalspielerin noch nicht allzu viel gesehen, weil sie ihre Freizeit nutzt, um mit ihrem in St.Gallen lebenden Mann zusammen zu sein. Aber vielleicht kommt ja nach der Saison Sightseeing aufs gemeinsame Programm der Žernovičs, denn beide haben kürzlich die Verträge bei ihren Vereinen um ein weiteres Jahr verlängert.

Mit Sm’Aesch Pfeffingen hat Mária Žernovič in dieser und der nächsten Spielzeit vor allem ein Ziel: Eine Medaille soll her. «Es wäre schön, wenn wir am Ende etwas hätten, das wir vorzeigen können. Damit könnten wir uns und die Menschen im Verein für die harte Arbeit während der Saison belohnen!»