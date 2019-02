Der EHC Basel dreht gegen den EHC Dübendorf einen 1:3-Rückstand im letzten Drittel und in der Verlängerung noch in einen 4:3-Sieg. Das entscheidende Tor fällt in der 17. Minute der Verlängerung. Damit steht es in der Playoff-Serie jetzt 2:2. Der EHC Basel erzwingt tatsächlich ein Entscheidungsspiel. Am Samstag geht es in Dübendorf für beide Teams um alles.