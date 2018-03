Die Erleichterung beim FCB ist fast greifbar nach diesem mühseligen 1:0-Sieg gegen Sion. Kaum eine wirkliche Torchance haben sich die Akteure erspielt, und trotzdem gewinnen sie endlich wieder. Und die Fans der Basler können erstmals im 2018 über ein Tor ihrer Lieblinge im Joggeli jubeln. Mitte März!

Denn so stark die FCB-Maschine gegen Ende des vergangenen Jahres ins Rollen kam, so stotternd startete sie ins neue Jahr. Nur vier Punkte holten die Basler in den ersten fünf Meisterschaftspartien, nur drei Tore erzielten sie dabei. Während Herausforderer YB von Sieg zu Sieg eilte, den Vorsprung – bei einem Spiel mehr – auf unterdessen 16 Punkte ausbaute.

«Schwierige Phase» statt Krise

Solange man sich in Bern weigerte, vom Meistertitel zu sprechen, so lange vermied man es in Basel, das Wort Krise in den Mund zu nehmen. Vom Präsidenten über den CEO bis hin zum Trainer – alle machten einen weiten Bogen um das Unwort. Doch dem gestrigen Sieg merkt man, wie sehr die «schwierige Phase» dem FCB zugesetzt hat. FCB-Trainer Raphael Wicky sagt: «Natürlich ist die Erleichterung auch bei mir gross. Aber der Druck auf die Spieler ist ja viel grösser. Ich stehe nicht vor 30 000 Zuschauern auf dem Platz und muss unter Druck und in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen.»

«Für immer Rotblau»

Der Sieg ist trotzdem auch für den Jungtrainer von grosser Bedeutung. Nach dem enttäuschenden 1:1 unter der Woche in Lausanne sagte FCB-Sportchef Marco Streller zwar: «Wir planen, mit Raphi in die neue Saison zu gehen.» Nur um dann von den Mechanismen des Fussball-Geschäfts zu sprechen und den Sieg gegen Sion zum Muss zu erklären.

Nie lag ein FCB-Trainer in den vergangenen Jahren so weit zurück. Und trotzdem wurde Raphael Wicky eigentlich nie infrage gestellt. Das liegt auch daran, dass er der Mann ist, der die Strategie «Für immer Rotblau» der neuen Führung um Präsident Bernhard Burgener und Sportchef Marco Streller umsetzen muss. Wirft man ihn raus, ist das ein Eingeständnis des Scheiterns.

Nach der Winterpause kam die Krise

Kommt hinzu, dass man Raphael Wicky reichlich wenig vorwerfen kann. Nach anfänglicher Krise brachte er das Team im Herbst zurück in die Spur, coachte es durch die erfolgreichste Champions-League-Kampagne der Klubgeschichte und kam bis auf zwei Punkte an YB heran.

Dann kamen die Winterpause und die vielen Wechsel.

Die Rückholaktionen von Fabian Frei und Valentin Stocker, der späte Transfer von Akanji-Ersatz Léo Lacroix. Das Team geriet aus der Balance, der Schwung war weg, und mit fast jedem Spiel im neuen Jahr rutschte der FCB tiefer in die Krise.

Die Mannschaft steht hinter Wicky

Wicky kann man dabei höchstens vorwerfen, dass er es nicht schaffte, seine Mannschaft zu stabilisieren. Seine Personalentscheide, seine taktischen Überlegungen, seine Kommunikation – da gibt es nichts auszusetzen. Das Team steht hinter ihm, das merkte man stets. Selbst wenn die gezeigten Spiele mit ganz wenigen Ausnahmen nicht schön anzuschauen waren, die Mannschaft kämpfte immer. Und wo man hinhört, es wird nur Gutes über Wicky gesagt.

Wirrer dagegen wirkt, was die sportliche Führung macht.

Im Sommer holte man erst nur Oberlin und van Wolfswinkel. Dann rüstete man nach, lockte Cedric Itten aus Luzern zurück. Und schliesslich auch noch Albian Ajeti aus St. Gallen. Man wollte eigene junge Spieler integrieren. Doch das klappte kaum. Und so verliessen den FCB im Winter die Nachwuchsspieler Dominik Schmid (Lausanne), Pedro Pacheco (Rapperswil) und erneut Cedric Itten (St. Gallen). Dafür holte man altgediente und zuletzt selten eingesetzte Bundesliga-Söldner zurück.