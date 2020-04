Ein 102-facher Schweizer Nati-Spieler wird neuer Trainer beim EHC Basel

Am Donnerstagmorgen präsentiert der EHC Basel in einem Communiqué seinen neuen Trainer: Christian Weber. Der 56-Jährige war zwischen 1979 und 2001 als Spieler in den höchsten Ligen der Schweiz unter anderem für Ambri, Davos und den ZSC aktiv. Der Stürmer machte in seiner Karriere 607 Spiele in der NLA und 102 Länderspiele für die Schweiz

Seit 2002 arbeitet Weber als Trainer. GCK Lions, ZSC Lions, SCL Tiger, Rapperswil Jona Lakers, EHC KAC und HC Thurgau hiessen seine Stationen in der Schweiz. Die letzten beiden Saisons amtete er als Headcoach beim EHC Lustenau in der Alps Hockey League in Österreich.

Weber soll gemäss Medienmitteilung mit seiner Persönlichkeit und seinen Fachkenntnissen das Basler Eishockey weiter voranbringen. Auf eigenen Wunsch wird der Trainer in der Region Basel wohnhaft sein, damit er dem Klub die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. "Mit Christian Weber haben wir einen äusserst kompetenten, erfahrenen und hoch motivierten Trainer für die nächsten zwei Saisons verpflichtet. Er wird alles daransetzen, die Mannschaft weiter zu entwickeln und die gesetzten Ziele zu erreichen,“ sagt EHC-Sportchef Olivier Schäublin.