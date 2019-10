Ein Eigentor leitet den FCB-Sieg ein: Das sind die Highlights zum 3:1-Heimsieg gegen den FC Thun

prev next

Der FC Basel bleibt dank einem Pflichtsieg gegen den FC Thun an der Tabellenspitze. In der 72. Minute lenkt Simone Rapp den Ball in die eigenen Maschen und leitet damit den Basler Heimsieg ein. Nur wenige Minuten später besiegelt Zuffi die Thuner Niederlage mit dem dritten FCB-Treffer. Hier geht es zu den Highlights der Partie: