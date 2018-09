Geoffroy Serey Die sprintet über das halbe Feld. Er rennt direkt in die Arme von Marcel Koller. Eine kurze, herzliche Umarmung folgt, ein paar Worte werden ausgetauscht. Beiden ist die Erleichterung auf meterweite Distanz anzusehen. Dieser abfallende Druck. Diese Möglichkeit, durchatmen zu können.

Sekunden zuvor hat Serey Die das Tor 2:0 für den FC Basel gegen den FC Luzern erzielt. Und was für eines. Aus 25 Metern zirkelte er den Ball in der 79. Minute unhaltbar ins Lattenkreuz. Ein wunderschöner Treffer, perfekt inszeniert von Ricky van Wolfswinkel, der den Ball in den Rückraum zu Serey Die gelegt hatte.

Der Treffer zum 2:0 übertraf von der Ästhetik her auch jenen zum 1:0 durch Kevin Bua - einen perfekt im weiten Eck untergebrachten, direkt verwandelten Freistoss aus der 33. Minute. Dass Luzern kurz vor Schluss noch per Penalty nach einem Foul von Fabian Frei ein Tor erzielten konnte, ist Makulatur.

Die Basler haben den Sieg, den sie so dringend benötigt haben, holen können. Er ist Balsam für die Basler Fussballseele, die am letzten Sonntag so sehr hatte leiden müssen bei der 1:7-Kanterniederlage gegen die Young Boys.

Ajeti und die Kopfballchancen

«Stand uff, wenn du Basel bisch. Uffwache – Agriffe» hatte die Muttenzerkurve vor dem Anpfiff gefordert – und die Spieler sich dies zu Herzen genommen. Der FCB war von Beginn an spielbestimmend, wenn auch bis zum ersten Tor noch nicht zwingend genug. Albian Ajeti setzte die bis dahin beste FCB-Chance neben das Tor.

«Ich denke, man hat die ersten 20 Minuten gespürt, dass wir verunsichert waren», sagt FCB-Trainer Marcel Koller. Die fehlende Kaltschnäuzigkeit konnte den FCB aber nicht aus der Ruhe bringen. Man habe nie Bedenken gehabt, dass es nicht klappen würde, wie Frei nach dem Anpfiff sagte.

Die Erleichterung aber war trotz allem riesig. «Natürlich ist es nach dem Resultat vom Wochenende sehr gut, so eine Reaktion zeigen zu können. Alles ist aber dennoch nicht vergessen», sagt Frei. Es sei ein erster, guter Schritt in die richtige Richtung. «Und ich hoffen, es folgen noch weitere solcher Schritte», so Frei weiter.

So wenig wie alles vergessen ist, so wenig ist alles gut beim FCB. Obwohl man über die ganze Dauer des Spiels mehr Ballbesitz hat und den Gegner in dessen Platzhälfte zwingen kann, kann der FCB diese Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Insbesondere Ajeti hätte das Spiel alleine entscheiden können.

Drei Mal kommt er aus guter Position zu einem Kopfball – drei Mal vergibt er viel zu einfach. Auch Ricky van Wolfswinkel verschenkt eine hundertprozentige Chance, indem er den Ball ans Aluminium köpft.

Die Ineffizienz der Basler

«Natürlich war die Chancenauswertung nicht gut. Und es wäre auch nicht mehr so spannend geworden, wenn beispielsweise Albian Ajeti eine seiner Chancen genutzt hätte. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, dass wir uns so zahlreiche Chancen haben herausspielen können», erklärt Frei.

Koller bemängelt diese Ineffizienz seiner Spieler, sagt, man müsse mehr daraus machen. Vor allem, «weil Luzern schon vor dem Penalty die eine oder andere Grosschance hatte und früher den Anschluss hätte erzielen können.»

Obwohl der FCL den FCB durchaus ins Wackeln hätte bringen können, ist der Basler Sieg über die ganze Spieldauer hochverdient. Viel mehr fällt er zu knapp aus. «Aufgrund der Umstände sind wir aber sicher zufrieden mit diesem Resultat», bilanziert Frei nach dem Abpfiff.

Dass der FCB aber noch viel Arbeit vor sich hat, war nicht zu übersehen.

Neben der unzureichenden Präzision im dritten Drittel waren die Basler im Ballbesitz oft zu hektisch. Aber die Mannschaft hat Willen gezeigt, Leidenschaft, Einsatz. Ob dieser 2:1-Sieg gegen den FC Luzern am Ende der grosse Befreiungsschlag ist, wird sich weisen. Die Bestätigung kann der FCB schon am Sonntag liefern. Dann muss gegen Lugano der nächste Sieg her.