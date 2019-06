Natürlich gibt es immer wieder Fussball-Wunder – am späten Samstagnachmittag, bei sommerlichen Temperaturen von gut 30 Grad und mehr (auf dem Kunstrasen), blieb in Ba­sel West ein solches Wunder, aus Sicht des Gastes aus Liechtenstein, aus.

Nach dem dritten Gegentor kam Eschen/Mauren besser ins Spiel und in den Abschluss – und ein Ehrentor wäre durchaus möglich, und auch verdient, gewesen. Im Vergleich zum Hinspiel im „Ländle“ hatte Black-Cheftrainer Samir Tabakovic seine Elf auf drei Positionen verändert – und die ersten beiden Wechsel - gleich nach dem Pausentee - dürfen als Zei­chen für die dienstägliche Par­tie gegen den FC Baden betrachtet werden.

Lob von Michael Bärtsch

„Der FC Black Stars war schlicht besser; zeitweise spielten sie in einer anderen Liga“, so Eschen/Mauren-Goalgetter Michael Bärtsch (28), der sich für die Chronik und Würdigung sei­ner Art aus dem Hinspiel (beim Verfasser der Chronik) bedankte. Diese Grösse und Sensibilität ist mehr wert als 27 Saisontreffer. Und es freut uns, dass er – natürlich beim gleichen Verein – noch eine Spielzeit anhängen wird. Die Rivalen werden es wohl weniger gerne zur Kenntnis nehmen.

Samir Tabakovic war, wie er immer ist. Von Euphorie oder „Tanzeinlagen“ keine Spur. „Die Chancen stehen 50:50 – die beiden Partien gegen Baden beginnen bei 0:0“, so der Bosni­er. Auch Baden ist ein Gruppensieger, musste gegen Martigny in die Verlängerung gehen und anschliessend das Elfmeterschiessen bestreiten – und war da nervenstärker als die Walliser. Für Bärtsch ist die Ausmarchung klar: „Die Black Stars haben mehr Substanz; spielen sie so wie gegen uns, werden sie den Aufstieg schaffen. Und das ist richtig so und tut der Promotion League gut“, so der Ostschweizer.

Und es soll in den langen Stunden nach Abpfiff nicht wenige Anwesende gegeben haben, welche die Fussballkost zwischen dem FCBS und USVEM unterhaltsamer als das Finale der UEFA Champions League fanden. Der wahre Fussball findet meist vor der eigenen Haus­türe statt!