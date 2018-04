Die Sissacher Dorfstrassen in der Umgebung des Schulhauses Tannenbrunn am Vormittag und ein Teil des Laufgebietes auf der allgemeinen OL-Karte Zunzgerhard-Leuenberg am Nachmittag waren die Austragungsorte des diesjährigen sCOOL-Cup Nordwestschweiz. Rund 450 Schülerinnen und Schüler des 3. bis 9. Schuljahres aufgeteilt in 201 Zweier- und Dreier-Teams begaben sich zwei Mal auf die knifflige Postensuche.