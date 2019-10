Ein Pflichtsieg und zwei Spiele zum Abhaken

Nach drei Promotion-League-Partien ohne Sieg hatte Black-Stars-Trainer Samir Tabakovic die Begegnung beim Tabellenletzten FC Münsingen zum „Sechs-Punkte-Spiel“ erklärt. Seine Mannschaft verstand den Ernst der Lage und kehrte mit einem 2:1-Pflichtsieg heim. Für die Tore waren Gonzalo Zarate per Kopf (53.) sowie Ermin Alic, der aus 14 Metern flach traf (77.), verantwortlich.

Die U21 des FC Basel unterlag derweil in einem intensiven, aber chancenarmen Spiel Stade Nyonnais mit 0:2. Die Gäste hatten im ersten Umgang leichte Feldvorteile und gingen mit dem ersten gefährlichen Angriff kurz vor der Pause in Führung. Der schön freigespielte Fabio Gomes traf per Heber. „In dieser Aktion hat man die grosse Qualität des Gegners gesehen“, meinte Arjan Peço anerkennend. Bei Mergim Qarris 0:2 neun Minuten nach dem Seitenwechsel lobte der Basler Trainer allerdings nicht den unhaltbaren Flachschuss von der Strafraumgrenze, sondern kritisierte das Defensivverhalten seiner Equipe: „Da haben wir nicht gut verteidigt!“

Kurz darauf nahm Peço seine ersten Wechsel vor, die Wirkung zeigten. Fortan war Rotblau das bessere Team und vermochte immerhin das Chancenverhältnis auszugleichen, ein Treffer gelang den FCB-Junioren aber nicht. Am nächsten kam diesem Julian von Moos in der 83. Minute, doch der Stürmer schoss nach einer herrlichen Einzelaktion aus zehn Metern über das Gehäuse.

Dem möglichen Punkt gegen ein gutes Stade Nyonnais trauerte man bei den Baslern aber nicht lange nach. „Wir müssen diese Partie abhaken und uns auf die nächste fokussieren“, so Arjan Peço.