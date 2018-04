Der FCB hat sich unter Präsident Bernhard Burgener eine Verjüngungskur verschrieben. Vor allem Spieler aus dem eigenen Nachwuchs will man forcieren, so hielt man es im Konzept «Für immer Rotblau» fest. Zugleich will man wieder für mehr Unterhaltung sorgen. Mit packendem, schnellem Offensiv-Fussball. Dem Konzept fiel der Meistertitel zum Opfer, das ist jetzt schon klar. Aber wenigstens hat der FCB seine Frühjahrskrise überwunden. Mit dem 1:0 gegen GC holt der FCB den vierten Sieg in Serie und verkürzt den Rückstand auf YB auf 11 Punkte. Auch nach dieser Partie beurteilen wir das Geschehen. In Anlehnung an Präsident Bernhard BURgener, Sportchef Marco STREller und Trainer Raphael WiCKY vergeben wir pro Kategorie zwischen 1 und 10 «Burstreckys».