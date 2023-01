Volleyball Moralboost im Cup: Sm'Aesch kehrt gegen Schaffhausen auf die Siegerstrasse zurück Sm’Aesch Pfeffingen verliert am Samstag in der Liga, erreicht aber am Sonntag die nächste Cup-Runde.

9 Bilder 9 Bilder Franciele Passos Silva bei ihrem ersten Einsatz für Sm'Aesch Pfeffingen gegen Kanti Schaffhausen. Edgar Hänggi

Die Reise nach Genf zum Meisterschaftsspiel gegen die Calvin-Städterinnen wurde für die Spielerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen am Samstag zu einem Fiasko, welches beim Vorletzten mit einer 2:3-Niederlage endete. Nach sehr ausgeglichenem Spiel im Startsatz machte das Heimteam gegen Schluss weniger Fehler und konnte in Führung gehen. Im zweiten Satz sahen die Zuschauenden ein stark verbessertes Sm’Aesch-Team und einen folgerichtigen 25:13 Satzgewinn. Im dritten Satz versagten die Nerven zu oft in entscheidenden Momenten wie Satzbällen und so zog Genf den Kopf mit einem 28:26 aus der Schlinge.

Trotz erneuten Satzausgleiches holten sich die Genferinnen den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel gegen Sm’Aesch. «Ganz am Ende haben meine Spielerinnen den Sieg einfach ein bisschen mehr gewollt», sagte der Genfer Coach und langjährige Sm’Aesch-Trainer Andy Vollmer nach dem Spiel überglücklich.

Die Chance zur direkten Wiedergutmachung

Keine 24 Stunden nach dem Spiel in Genf hatten Capitaine Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen die grosse Chance im Achtelfinal des Schweizer Cups ihre Fans versöhnlich zu stimmen. Im Auswärts-Heimspiel in der Basler Rankhofhalle hiess der Gegner Kanti Schaffhausen. Dieses Spiel konnte nicht in der Löhrenackerhalle in Aesch stattfinden, da diese für fast drei Wochen für den Trachtenverein Aesch reserviert ist.

Doch der ungewohnte Spielort sollte kein Hindernis sein, das aufgrund der schlechten Tabellenlage in der Qualifikation angeknackste Selbstvertrauen wieder zu stärken. «Sicher können wir nicht zufrieden sein mit unseren Leistungen, aber es kommt immer wieder neues Ungemach dazu. Tabea Eichler fällt mit einer Hirnerschütterung aus und Luna Becic konnte die ganze Woche wegen einer Knieverletzung nicht trainieren», sagte Lippuner vor der Cuppartie gegen die Ostschweizerinnen und ist sich sicher: «Doch irgendwann kommt die Wende und alles fällt dann wieder viel leichter.»

Und unter den Anfeuerungsrufen des zahlreich erschienenen Publikums spielte das Heimteam überzeugend auf. Angeführt von der stark spielenden Méline Pierret am Pass, verwerteten die Kroatinnen Luna Becic und Klara Klaric die Zuspiele sicher. Und es war dann Becic, welche den zweiten Satzball im gegnerischen Feld unterbrachte.

Der Einbruch im zweiten Satz

Weniger gut dann aber der Start in den zweiten Satz, in welchem die Schaffhauserinnen zu reagieren wussten und ihrerseits dank Punkten von Molly Lohmann und Topskorerin Romy Jatzko zum Satzausgleich kamen. Währenddem sich die Zuschauer in der kleinen Pause mit Raclette und Sm’Aesch-Hotdogs stärkten, gab Lippuner seinen Spielerinnen die Marschroute für Satz Nummer drei bekannt. Und die Spielerinnen schienen ihren Coach gehört zu haben. Sm’Aesch startete den Satz gut, doch in der Folge entwickelte sich eine spannende Partie auf Augenhöhe.

Es waren dann die Aufschläge von Martina Koch, die das Blatt zu Gunsten von Sm’Aesch wendeten und in der 2:1-Satzführung resultierten. Im vierten Durchgang lagen die Gastgeberinnen während des ganzen Satzes in Rücklage, ehe sie durch eine enorme Willensleistung noch zum 3:1 Erfolg kamen und damit die nächste Cup-Runde erreichten.

Eine Sm’Aesch-Spielerin war besonders glücklich: «In diesem Cupspiel geht es All-in, da gibt es keine zwei Chancen und das haben wir gepackt und hoffen, dass wir jetzt auch in der Meisterschaft endlich die Kurve kriegen», sagte die 23-jährige Martina Koch strahlend.

Weitere Cup-Achtelfinal-Ergebnisse:

Köniz – Cheseaux 0:3. Franches-Montagnes – Düdingen 1:3. Genf – Lugano 2:3. Epalinges – Neuchâtel 0:3. Bern – Bellinzona 0:3. Visp – Zürich 0:3. Glarus – Toggenburg 3:2.