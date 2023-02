Eishockey Ein Treffer genau zur richtigen Zeit: Der EHC Basel gleicht die Playoff-Viertelfinal-Serie aus Der EHC Basel gewinnt dank eines fulminanten Schlussdrittels mit 6:1 gegen die GCK Lions im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie.

Zsombor Kiss (links) und der Torschütze Devin Muller (Basel) jubeln über das erste Tor für den EHC Basel. Es folgen noch sechs weitere an diesem Abend. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

Er ist beeindruckend, dieser Videowürfel. 88 Quadratmeter Videofläche, die nun in der St. Jakob-Arena unter der Decke hängen und das Feeling in der Arena spürbar aufwerten. Vor dem zweiten Playoff-Viertelfinal-Spiel des EHC Basel gegen die GCK Lions, bei dem der Würfel das erste Mal zu bestaunen ist, läuft ein kleiner Film. Er zeigt Videosequenzen des letztjährigen Aufstiegs. Während des Spiels bekommen die Zuschauer unter anderem parallel das Geschehen auf dem Eis zu sehen. Und ein schönes Gimmick zum schmunzeln: Bei den Zwei-Minuten-Strafen wird der Spieler bildlich hinter Gitter geschickt.

Dass die Technik aber noch ab und zu ihre Macken hat, zeigt sich in der 27. Minute: Das Bild des Würfels stürzt für vier Minuten ab und auch beim Livestream ist nichts mehr zu sehen und zu hören. Verpassen tun die Zuschauer in dieser Zeit aber nichts, denn das Spiel ist im Mitteldrittel noch recht highlightarm.

Glücklose Aktionen, aber zwei Tore für Basel

Wie schon im Spiel am Dienstag sehen die Zuschauer einen zaghaften Beginn, mit mehr Chancen und Spielanteil für die Basler. Diese sind nach der 1:3-Niederlage im ersten Spiel in einer leicht ungünstigeren Ausgangslage als ihr Gegner. Da das Viertelfinal-Playoff aber in einem Best-of-seven-Modus ausgetragen wird, ist eine Entscheidung noch fern.

Es sind die Basler in der fünften Minute, die durch Devin Muller im Powerplay verdient in Führung gehen und durch eine Einzelaktion in der 15. Minute sogar auf 2:0 erhöhen können. Robin Schwab wird links geschickt, dieser schlittert ein paar Meter und zieht dann aus der Distanz einfach mal ab. Sein Schuss trifft perfekt ins rechte obere Eck – es ist das erste von zwei wirklich sehenswerten Toren an diesem Abend.

Basel und das verflixte zweite Drittel

Im ersten Drittel zeigen beide Teams in der Entstehung gute Ideen, allerdings gelingt vor allem den glücklosen Zürchern anfangs wenig.

Diese waren im ersten Spiel nach der ersten Pause aber stark aus der Kabine gekommen, schnürten die Basler zu Beginn des Mitteldrittels regelrecht ein. Das Heimteam scheint daraus aber seine Lehren gezogen zu haben, denn diesmal lässt es sich nicht so zurückdrängen. So scheint es zumindest anfangs, denn in der Mitte des Drittels werden die Lions wach, auch, weil sich die Basler einige haarsträubende Fehlpässe, teils vor ihrem eigenen Tor, erlauben.

Doch die Gäste berauben sich durch weitere Zeitstrafen immer wieder ihrer Druckphasen. Sie haben aber Glück, dass die Basler in diesen Powerplays wenig Gefahr ausstrahlen. Man bekommt generell das Gefühl, dass die Basler den Zugriff aufs Spiel ein wenig verlieren.

Ein Schlussdrittel, das es in sich hat

Keine zwei Minuten sind im dritten Drittel gespielt, da erzielt GCK den verdienten Anschlusstreffer, auf den die Lions die zweite Hälfte des Mitteldrittels hingearbeitet haben. Doch beinahe im direkten Gegenzug stellen die Basler den Abstand von zwei Toren durch Brett Supinski wieder her. Best-Player Muller sagt nach dem Spiel: «Es zeigt unsere Moral, dass wir nach so einem schlechten Drittel wieder umschalten können.»

Und Devin Muller schnürt in einem wichtigen Moment, zehn Minuten vor Spielende und in einer Druckphase der Gäste, einen persönlichen Doppelpack: Er bekommt den Puck links vor dem Tor, verzögert und verlagert dadurch GCK-Goalie Robin Zumbühl, der bei diesem schönen Treffer machtlos ist.

Keine zwei Minuten später versauen es sich die Zürcher dann selbst: Vor ihrem eigenen Tor verlieren sie den Puck an Schwab, der ebenfalls zu seinem Doppelpack an diesem Abend kommt. Und als wäre das nicht genug, kommt es ganz dick für die Zürcher, denn Stukel macht das halbe Dutzend perfekt und versetzt damit die Arena in rege Begeisterung. Für die Spieler auf dem Eis dürfte das nach einer teils mittelmässigen Vorstellung in Spiel 2 und der Niederlage aus dem ersten Spiel eine Menge Motivation für das dritte Spiel am Samstag geben.

EHC-Präsident Oli Schäuble sagt nach Ende des Matches: «Das 3:1 war sehr wichtig, es kam zum richtigen Zeitpunkt. Aber es ist nur ein Spiel, egal ob man sechs Tore schiesst oder zwei.» Mit dem Sieg gleicht der EHC die Playoff-Viertelfinal-Serie aus und damit fängt am Samstag in Küsnacht beim dritten Spiel alles wieder von vorne an.