2. Platz zwei ist gesichert

Weil der FC Basel am Mittwochabend mit 1:0 gegen GC gewinnt und St. Gallen gleichzeitig gleich eine 0:4-Packung kriegt vom FC Zürich kann der FCB seinen Vorsprung auf 13 Zähler ausbauen. Damit ist Platz zwei sicher. Natürlich, wer an dieser Stelle sagt, dass bei sechs ausstehenden Spielen noch alles möglich ist, der hat Recht. Aber dass der FCB den zweiten Tabellenplatz noch hergibt ist in etwa so realistisch, wie dass YB trotz dem auf elf Punkte geschrumpften Vorsprung nicht Meister wird.

3. Manzambi ist eine Option

Anfangs eines der Aushängeschilder des neuen, rotblauen Konzepts, war Neftali Manzambi im Laufe der Saison irgendwo im Niemandsland der Promotion League verschwunden. In der ersten Mannschaft hatte er keinen Platz mehr, weil das Team in der Krise und keine Zeit für Experimente und das Aufbauen von jungen Spielern war. Das musst nicht nur Manzambi erfahren. Erschwerend kommt beim 20-Jährigen hinzu, dass seine Position noch zu definieren ist. In der Jugend war er Flügel, bei den Profis sahen sie in ihm eher einen Rechtsverteidiger. Geklärt scheint dieser Punkt noch immer nicht. Denn bei seinen beiden Einwechslungen in den beiden letzten Spielen agierte er beide Male auf dem Flügel. Ihm wird's egal sein. Denn Manzambi scheint plötzlich wieder auf dem Radar Raphael Wickys und eine valable Option zu sein. Denn zwei Spiele in Folge, das durfte er in dieser Saison noch nie bei den Grossen absolvieren.