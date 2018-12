Eine junge Startelf, ein neuer Spieler und eine alte Statistik

Eine Startelf, die sich durchsetzt Obwohl mit Taulant Xhaka und Blas Riveros zwei Spieler wieder im Kader stehen, die gegen den FCZ fehlten, setzt Marcel Koller auf die gleiche Startelf wie letzten Sonntag: Jene mit einem Altersdurchschnitt von gerade mal 24,2 Jahren. Jünger war keine Mannschaft in dieser Hinrunde.

Ein Name, der überrascht Ein Blick auf das Matchblatt überrascht. Beim FCB steht ein Name in der Startelf, den man so noch nicht gesehen hat: Sandro Widmer. Sandro, der eigentlich Silvan heisst, erzielt in der 82. den Siegtreffer. Der Speaker nennt ihn ebenfalls Sandro. Widmer wirds egal sein.

Eine Statistik, die stolz macht Siebeneinhalb Jahre ist es her, dass der FCB in der Liga dem FC Sion zuletzt unterlegen ist. Am 1. Mai 2011 verloren die Basler - mit Alex Frei, Streller und Huggel in der Startelf - im Tourbillon. Und das gleich mit 3:0. Seither gabs für Sion höchstens einen Punkt zu holen gegen den FCB.

Eine Botschaft, die sich reimt Im Laufe der zweiten Halbzeit halten die mitgereisten FCB-Fans eine Botschaft in den Sittener Nachthimmel. Auf den Transparenten steht : «Für alli wo mien dusse bliibe, wird nach Rääge wieder d Sunne schiine.» Aufmunternde Worte wohl an all die, die Stadionverbot haben.