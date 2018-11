1. Der erste Erfolg für Widmer

Mit Michael Lang verglichen zu werden, ist per se hart. Lang war beim FCB die personifizierte Konstanz, nie verletzt, immer mit guten Leistungen und dann auch noch unglaublich torgefährlich – und das als Rechtsverteidiger. Logisch ist es da für seinen Nachfolger Silvan Widmer nicht einfach, mithalten zu können. Seit er im Sommer zum FCB transferiert wurde, zeigte Widmer eher eine durchzogene Leistung. Defensiv immer mal wieder mit Wacklern, in der Offensive beinahe inexistent. Seine guten Flanken lassen sich bis heute an einer Hand abzählen. Von einem Tor wagte er wohl nicht einmal zu träumen. Gegen den FC Winterthur aber scheint der Knoten geplatzt. Widmer zeigt ein gutes Spiel, hält sein Team mit einer starken Grätsche gegen Luka Radice im Spiel und erzielt kurz zuvor das Tor zum 1:0. Es ist sein erstes für den FCB im 20. Pflichtspieleinsatz. Die Null in seiner Statistik ist endlich verschwunden.

2. Die langersehnte Null für den FCB

Dafür steht in der Defensive endlich wieder eine Null für den FCB. Und man muss wirklich sagen: endlich. Seit der ersten Cup-Runde und dem Spiel gegen den FC Montlingen konnte der FCB in keiner Partie mehr verhindern, dass er ein Gegentor bekommt. In der Liga warten die Basler gar seit 18 Spielen darauf. Nach zweieinhalb Monaten hat es nun zumindest im Cup wieder geklappt, dass FCB-Keeper Jonas Omlin nicht hat hinter sich greifen müssen. In der Liga bietet sich die nächste Chance am Sonntag im Heimspiel gegen Lugano.

3. Die gefundenen Rollen für Xhaka und Balanta

Am Samstag noch war es eine mittelgrosse Überraschung. Obwohl mit Eder Balanta ein gelernter Innenverteidiger in die Startelf zurückkehrt, spielt nicht dieser in der Verteidigung, sondern wie schon gegen Xamax Taulant Xhaka - eigentlicher Zentrumsspieler. Und Balanta? Der übernimmt Xhakas Platz im defensiven Mittelfeld. Gegen Winterthur präsentiert sich die FCB-Aufstellung genau gleich. Xhaka in der Verteidigung, Balanta eine Reihe weiter vorne. Was am Samstag wie Positions-Poker wirkte, scheint für FCB-Coach Marcel Koller eine dauerhafte Lösung zu sein. Und das Gezeigte gibt ihm Recht. Sowohl Xhaka als auch Balanta spielen wie schon gegen GC eine gute Partie.