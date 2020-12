«Einfach nur Spass» - Darum ist RTVs Aleksander Spende so gut drauf

Professioneller Handballer und Schüler zur gleichen Zeit. So begann die Karriere von RTV Basels Rückraumspieler Aleksander Spende in Slowenien. Fast 100 Kilometer musste er damals pendeln, um von dem damaligen Wohnort seiner Familie in Velenje nach Maribor, in die Stadt seines Vereins, zu kommen. Erst Schule am Morgen und dann zum Training in die andere Stadt.

Kurz vor dem Abitur kam dann auch noch die Nationalmannschaft dazu, denn Spende war gut. Auf die Frage, wie die Zeit als junger Spieler war, antwortet er: «Ich hatte sehr viel Lust, zu trainieren. Als ich jung war, hatte ich zwei bis drei Trainings, und es war für mich einfach nur Spass.» Der Spass. Er ist ein zentraler Faktor in der Karriere von Aleksander Spende.

Erst spät findet er zur Leidenschaft

Die Leidenschaft für den Handball entdeckte er relativ spät. «Ich war, glaube ich, 13 Jahre alt, als mein Bruder angefangen hat, ins Handball-Training zu gehen. Und er war so überzeugt von der Sportart, dass er gesagt hat: ‹Das musst du probieren›», blickt Spende zurück. Dass das erst so spät passiert, wirkt als Aussenstehender überraschend. Denn schon sein Vater war Handballprofi, und auch sein Grossvater war Spieler und Trainer. «Mein Vater wollte nicht, dass ich Handball spiele, weil er wusste, dass es schwer ist, ein guter Spieler zu werden. Er wollte, dass ich andere Sportarten wie Fussball oder Basketball ausprobiere», sagt Spende. Also versuchte er es erst mit Fussball, spielte dann sechs Jahre lang Basketball, eine Zeit lang auch parallel zum Handball. Doch dann entwickelte sich doch dieser Sport zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Spende und seine Familie merkten sofort, dass da mehr in ihm schlummert: «Ich habe den Handball genommen und hatte direkt ein Talent dafür. Ich war sehr gut von Anfang an.» Wenn Spende das sagt, wirkt er keineswegs überheblich. Vielmehr merkt man ihm die Freude an. Freude daran, dass er einfach gut Handball spielen kann. Im Basketball sei er übrigens nie gut gewesen. Das war eher ein Zeitvertreib nach der Schule.