Einkaufen statt Play-Offs: Eine neue schweisstreibende Aufgabe

Gabi Schottroff liest es noch mal. Und noch mal. Aber sie wird einfach nicht schlau aus diesem Wort, das auf ihrer digitalen Einkaufsliste auf ihrem Handy steht. «Schachtelkäse, was soll das sein?» Heisst der Käse so? Oder befindet er sich in einer Schachtel? Auch die Nachfrage bei der Verkäuferin ist nicht hilfreich. Auch sie: ratlos.

«Das kenne ich auch nicht. Was ist Brüsseler Salat? Ich muss das googeln», sagt Schottroff und sucht Hilfe im Internet. Des Rätsels Lösung ist schnell gefunden, der Chicorée-Salat in den Einkaufswagen gelegt. Der Wagen ist zwei geteilt, Schottroff kauft für zwei Leute ein. Einen älteren Mann in Aesch und eine Dame aus Therwil. Die beiden wurden ihr zugeteilt, die Angaben hat sie erst am Abend zuvor gekriegt. «Ich wollte alles noch von Hand aufschreiben. Aber dafür blieb keine Zeit mehr.»

Es ist neun Uhr morgens, als wir Schottroff treffen. Sie hat diese Uhrzeit gewählt. Einerseits, weil sie weiss, dass die Leute auf ihre Lebensmittel angewiesen sind und zu Hause auf sie warten. Andererseits aber auch, weil sie am Nachmittag noch in die Physio-Therapie muss. Ein vorletztes Mal. Danach muss sie gewissermassen selber schauen, dass sie wieder in Wettkampf-Form kommt. Und das erst noch, wenn sämtliche Spiele abgesagt wurden. Ein herber Schlag. Denn die Matches sind Schottroffs Lebensinhalt.

Vergriffenes Müsli, getrennte Rechnungen

Die 23-Jährige greift ins Regal. Sie stellt die Gries-Crème zurück. Es muss ein Gries-Töpfli sein. «Aber wie sieht das aus? Das habe ich noch nie gekauft. Und ich kenne mich in der Migros nicht aus», sagt Coop-Kind Schottroff mit langsam aufkommender Verzweiflung. Die Suche bringt die Sportlerin ins Schwitzen, die Jacke fliegt in den Einkaufswagen. Dass gewisse Dinge nicht auffindbar sind, ist wie eine Niederlage. Ein Gefühl, dass sie zuletzt kaum mehr kannte.

Grassiert keine Pandemie, dann ist Schottroff Profi-Volleyballerin. Die Mittelblockerin spielt bei Sm’Aesch Pfeffingen, war auf Meister-Kurs. Bis das Coronavirus kam, die Saison abgebrochen wurde und am grünen Tisch entschieden werden wird, ob und wer Meister wird und wer nächste Saison europäisch spielen wird. Bis Ende April hätten die Play-Offs gedauert. Bis dann hätte Schottroff nach überstandenen Kapselverletzung auch wieder normal trainieren können, wäre im Sommer zur Schweizer Nati. «Ob das stattfinden wird, steht in den Sternen. Und ob ich ohne Wettkämpfe bis dann fit genug wäre, ist das andere.» Sie könne es ohnehin nicht beeinflussen. Sie versucht sich zu Hause so gut wie möglich fit zu halten. Aber die nötigen Sportgeräte besitzt sie nicht. Also nutzt sie die Zeit, um sich an der Aktion von Sm’Aesch zu beteiligen. Alle Schweizer Spielerinnen kaufen für die Leute ein, die nicht raus dürfen.

«Es ist das erste Mal, dass ich an der Aktion mitmache. Zuvor hatte ich noch keine Zeit», erzählt Schottroff. Sie packt die Bananen ein - «ich hoffe es sind die richtigen, sonst nehme ich sie» - greift nach Dosen-Erbsen, Seife, Milchdrinks. Rund dreissig Minuten dauert der Einkauf. An der Kasse wird getrennt bezahlt. Schottroff schiesst das Geld vor, später kriegt sie es per Banküberweisung zurück. Das erklärt sie dem älteren Herrn, als er uns die Tür öffnet. «Wir haben leider nicht alles gefunden. Das Crunch-Müsli war vergriffen.»