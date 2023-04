Eishockey In Basel duellieren sich die Schweiz und Kanada im Viertelfinal der Junioren-WM Mit den Viertelfinals und mit dem Spiel der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft in Basel gegen Kanada tritt die U18-Weltmeisterschaft an diesem Donnerstag in die entscheidende Phase.

Matteo Wagner (rechts, daneben Endo Meier) jubelt nach seinem Treffer gegen Finnland. Claudio Thoma / freshfocus

Einen kleinen Traum hat sich der Bottminger Matteo Wagner gleich zum Auftakt der U18-Junioren-Weltmeisterschaft in seiner Heimat erfüllt: Ein Tor gegen Finnland. Denn der Baselbieter, im Tessin und im Baselbiet grossgeworden und bei den Nachwuchsteams des EHC Basel und in Langnau zum Auswahlspieler gereift, lebt im finnischen Kuopio, wo er seinen Traum vom Eishockeyprofi vorantreibt.

Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich verhinderte zwar die 2:4-Niederlage gegen Finnland zum Start ins Turnier nicht, der weitere Verlauf kann sich indes sehen lassen. Die Schweiz gewann gegen Norwegen 5:0, wozu Matteo Wagner den letzten Treffer beisteuerte, und anschliessend gab es ein 5:1 gegen Lettland, womit die Viertelfinal-Teilnahme bereits feststand.

Nach der Klatsche nun gegen den Rekord-Weltmeister

Das «Stängeli», das die Schweizer Junioren im letzten, bedeutungslosen Gruppenspiel einstecken mussten, kann man als weitgehend normal beschreiben: Gegen Rekord-Weltmeister USA (10 Titel bei 22 Austragungen seit 1999) ist das auch schon anderen passiert.

An diesem Donnerstag tritt das Turnier, das in Basel und Pruntrut über die Bühne geht, nun in die K.o.-Phase. Gegner der Schweizer in der Basler St. Jakob-Arena (Eröffnungsbully um 17.30 Uhr; Gratiseintritt bis 16 Jahre) ist der Nachwuchs aus dem Eishockey-Mutterland Kanada, zuletzt 2021 Weltmeister und in der ewigen Rangliste hinter den USA mit vier Titeln notiert. Ihre Vorrundengruppe haben die Kanadier mit einer Niederlage gegen Titelverteidiger Schweden als Zweiter abgeschlossen.

14'000 Zuschauer sehen die ersten zehn Spiele in Basel

Die Schweizer U18-Nationalmannschaft beim WM-Auftakt in Basel vor 2000 Zuschauern. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Knapp 30’000 Zuschauer haben die 20 Vorrundenspiele verfolgt, etwa gleichviel in Basel (14’011) und in der Ajoie (14’329). Die vier bisherigen Spiele der Schweiz in der St. Jakob-Arena haben im Schnitt 2370 Zuschauer gesehen mit dem Bestwert von 3277 gegen Lettland.

Damit haben sich die Erwartungen der örtlichen Veranstalter in Basel, die auf 3000 Besucher pro Partie gehofft hatten, nicht ganz erfüllt. Basel verzeichnete neben den meisten Zuschauern pro Partie auch die Minuskulisse mit den 342 in der Halle bei Lettland gegen Finnland am zweiten Spieltag.