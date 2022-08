Eishockey Der EHC Basel trainiert wieder: «Für uns alle ist es eine Lebensumstellung» Basel ist zurück im Profi-Eishockey und trainiert für den Saisonstart im September. «Wir sind weiter als ich dachte», sagt Christian Weber.

Der EHC ist zurück auf der grossen Profi-Eishockeybühne. Kenneth Nars

Der Cheftrainer Christian Weber kommt in kurzen Hosen zum Interview. Es ist das Leben im Profigeschäft der Eishockeyaner: Nach dem Training in der kühlen Halle gehts hinaus in den Sommer. Noch gut ein Monat bleibt, ehe die Saison beginnt. Und die Basler sind zurück auf der grossen Eishockeybühne der Profis.

Eine halbe Stunde zuvor an diesem Freitagvormittag: Weber weist auf dem Eis seine Spieler an. Trainieren bei Tageslicht: Für den EHC Basel neue Verhältnisse. Vor einem Jahr noch, fand die Mannschaft jeweils nach getaner Arbeit zusammen, um abends für das grosse Aufstiegsziel zu trainieren. Nun ist das Eishockey für sie alle der Hauptberuf. «Für uns alle ist es eine Lebensumstellung», sagt Weber. Aber genau hierfür sei er nach Basel gekommen.

Der Druck liegt bei den Gegnern

«Das Projekt hat mich fasziniert – Basel wollte um jeden Preis aufsteigen, und wir haben es vollbracht.»

Für den EHC Basel ändert sich die Ausgangslage in der zweithöchsten Liga grundlegend: Der Druck liegt bei den Gegnern. Und trotzdem möchten Weber und sein Team im Frühjahr die Playoffs erreichen. Zwei Teams der Zehnerliga müssten sie hierfür hinter sich lassen.

Training des EHC Basel und Interviews. Brett Supinski. Kenneth Nars / BLZ

Um auf diesem, wie Weber sagt «langen Weg», zu reüssieren, haben sich die Basler nach dem Aufstieg punktuell verstärkt. Die grossen Hoffnungsträger sind der US-Amerikaner Brett Supinski und der Kanadier Jakob Stukel. Gescoutet hat sie der Headcoach persönlich – gemeinsam mit Sportchef Olivier Schäublin. Viele Videos habe er angeschaut und etliche Gespräche mit ihrem Umfeld geführt.

Bisher hätten sie im Training gezeigt, was er sich von ihnen erhofft. «Supinski spielt unglaublich clever und Stukel ist pfeilschnell, er ist eine Maschine», sagt Weber. Sie hätten das Potenzial, zu einem Top-Ausländerduo der Liga zu werden. Der US-Amerikaner soll dabei die Rolle des Spielmachers einnehmen, der Kanadier als Sniper möglichst viele Tore erzielen.

Feuriges Offensivspiel erfreut die Import-Spieler

Die beiden Import-Spieler zeigen sich ihrerseits angetan von den bisherigen Eindrücken. Sie spielten zuletzt in Schweden und Italien, wo das Eishockey stärker defensiv geprägt war. «Hier wird unglaublich schnelles Eishockey gespielt, alle wollen in der Offensive etwas bewirken», sagt Jakob Stukel. Das schnelle Hockey passe zu seinem Spielstil. Und auch Supinski sagt:

«Ich liebe dieses Spiel.»

Unter anderem sein Freund Matt Wilkins, der beim Ligakonkurrenten Winterthur spielt, habe ihm geraten in die Schweiz zu kommen. «Es ist hart so weit von zu Hause weg zu sein, aber ich wollte die Chance in Europa nutzen», so der US-Amerikaner.

Training des EHC Basel und Interviews Kenneth Nars / BLZ

Neben den zwei ausländischen Verstärkungsspielern zählt Sandro Brügger zu den neuen Leistungsträgern im Team. Fünf Jahre nach seinem letzten Engagement am Rheinknie ist der gebürtige Fribourger zurück. In den letzten Jahren verdiente er in Visp sein Geld. Im Wallis zählte Brügger zu den Teamstützen, aber der Erfolg wollte sich trotz hochkarätig besetztem Kader nicht einstellen. «Ich wusste, wenn Basel aufsteigt, wird es mein Ziel sein hierhin zurückzukommen», sagt Brügger. Da seine Freundin hier lebt, habe sich der Wechsel geradezu angeboten. Mit seinen 30 Jahren bringt er zusätzliche Routine in die junge Mannschaft. Er sagt: «Ich weiss, was es für diese Liga braucht», so der Freiburger.

Konkurrenzkampf könnte um einen Platz im Team verstärkt werden

Offen bleibt noch, welche Partnerspieler vom SC Bern zu den Baslern stossen werden. Zum einen, weil sie noch an der U20-WM engagiert sind – andererseits weil einige in der ersten Mannschaft in Bern die Chance kriegen, sich zu beweisen. Wer und wie viele hinzustossen, wird sich weisen. Sie sollen fix in Basel trainieren und spielen, so die Vereinbarung. «Wir wollen kein Farmteam wie Ticino sein», sagt Cheftrainer Christian Weber. Sollten die grossen Talente aus Bern kommen, würde der Konkurrenzkampf um einen Platz im Team in Basel verstärkt.