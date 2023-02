Eishockey Die Startrampe genutzt: Eine Saisonbilanz des EHC Basel Zurück im Profihockey, sorgte der EHC Basel in seiner Debutsaison für etliche Lichtblicke.

Der EHC Basel bescherte seinem Publikum diese Saison viele Jubelmomente. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

So hart können Playoffs sein: Euphorie und Niedergang sind meist unglaublich nah beisammen. Wie bebte die St. Jakob-Arena, als Martin Alihodzic gut eine Minute vor dem drohenden Saisonende, die Basler in die Verlängerung rettete. Und wie still war es am Freitagabend nur eine halbe Stunde später, als der Finne Jarno Kärki Hoffnung auf einen Halbfinaleinzug endgültig beendete.

Die GCK Lions, das Farmteam der grossen ZSC Lions, hatten den längeren Atem. In den letzten beiden Duellen der sechs Spiele andauernden Serie rannten die Basler stets einem Rückstand hinterher, retteten sich zwei Mal in Extremis in die Verlängerung. Aber in dieser bewiesen die Junglöwen vom Zürichsee eben, dass sie noch mehr Energie im Tank hatten. Die Mannschaft von Michael Liniger holte sich so die Siege Nummer drei und vier.

Nach dem Ausscheiden war die Enttäuschung in der St. Jakob-Arena bald gewichen. Das zwei Mal mit über 3000 Zuschauenden gefüllte Stadion feierte die starke Rückkehr der Basler ins Profieishockey.

Der heisse Ritt durch die Qualifikation

Die Ausgangslage war für den EHC Basel bei seiner Rückkehr in die zweithöchste Liga sportlich gut. Allerdings ist dies auch daran geschuldet, dass die Swiss League krankt und nach den nicht kompensierten Aufstiegen von Ajoie und Kloten bloss noch zehn Mannschaften zählte. Trotzdem musste der EHC als Aufsteiger in der 10er-Liga erst mal zwei Mannschaften hinter sich lassen.

Unter Cheftrainer Christian Weber baute Basel auf ein stabiles Fundament. In der ersten Saisonhälfte gelang es, viele «Big Points» gegen Gegner in Reichweite zu holen. Eine gute Basis für das Minimalziel: Die Playoff-Qualifikation. Als diese geschafft war, folgte mit dem beförderten Eric Himelfarb ein unbeschwertes Schlussfeuerwerk. Basel kämpfte sich auf Rang sechs vor uns ging so Olten und La Chaux-de-Fonds im Viertelfinale aus dem Weg.

Zu sehr abhängig von den Schlüsselspielern?

Dies nährte die Hoffnung, den grossen Coup zu schaffen, und ins Halbfinale vorzustossen. Allerdings konnte Basel diese Ausgangslage nicht ausnutzen. Als Aufstiegsmannschaft verfügte der EHC Basel über eine überraschende grosse Breite im Kader. Und doch war das Team von Eric Himelfarb gerade in den Playoffs in entscheidenden Augenblicken zu sehr von den Schlüsselspielern abhängig. Die Nordamerikaner Jakob Stukel und Brett Supinski erwiesen sich als Königstransfers der Liga und passten perfekt ins bestehende Mannschaftsgerüst, und wurden die gesamte Saison stark forciert.

In ihrem Rücken blühten vor allem Yanick Sablatnig und Robin Schwab auf. Nils Berger und Sandro Brügger waren die erhofften Leistungsträger. Die Partnerschaft mit dem grossen SC Bern bewährte sich, auch wenn die jungen Nachwuchshoffnungen in Basel noch mehr Verantwortung verdient gehabt hätten. Andri Henauer war im Tor die erhoffte Verstärkung aus Bern. Basel kann nach Langenthals Rückzug hoffen, nächstes Jahr noch mehr Partnerspieler aus Bern zu erhalten.

Was bringt der Schläpfer-Effekt?

Kevin Schläpfer kehrt zurück. Viele Baustellen warten auf ihn. Die Entscheidende: Wer steht nächste Saison an der Bande? Erhält der unerfahrene Himelfarb eine Chance, könnte dies das Budget des Klubs entlasten. Sportlich birgt dies trotz seines gelungenen Einstands Risiken. Wie die Mannschaft aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Mit dem Zuzug von Dario Kummer aus Langenthal ist, bestimmt auch dank Schläpfer, ein erster Coup gelungen. Interessant wird in den nächsten Wochen sein, ob es gelingt, das Ausländerduo Stukel und Supinski in Basel zu halten.