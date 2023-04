Eishockey «Du wirst kein Profi, wenn du keine Extratrainings machst»: Dieser Baselbieter nimmt an der heimischen U18-WM teil Matteo Wagner aus Bottmingen spielt in der Schweizer U18-Nationalmannschaft. Er sagt wieso er früher die Hausaufgaben im Stadionbeizli machen musste, weshalb er sich besonders auf das Spiel gegen Finnland freut und was sein Lohn für die jahrelange Arbeit ist.

Der 18-Jährige Matteo Wagner spielt in der finnischen Juniorenliga und ist wieder einmal auf heimischem Eis in der St. Jakob-Arena zu Besuch. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Obwohl eisige Kälte in der St. Jakob-Arena herrscht, trägt er nur eine Mütze und einen leichten Pullover. Doch die Kälte ist sich Matteo Wagner gewöhnt. Nicht nur weil der 18-Jährige Bottminger mit Schlittschuhen und Stock auf dem Eis aufgewachsen ist, sondern auch, weil er heute in Finnland lebt.

In wenigen Tagen beginnt die U18-Eishockey-Weltmeisterschaft in Basel und Pruntrut. Die Vorfreude auf die Heim-WM ist beim 18-Jährigen gross. Denn auch er ist ein Teil der Schweizer Nationalmannschaft und darf für einige Tage wieder auf dem Eis spielen, wo er Schlittschuhfahren gelernt hat. Seit dieser Saison spielt Wagner in der finnischen Juniorenliga. Deswegen ist es wenig verwunderlich, dass er sich am meisten auf das Gruppenspiel gegen Finnland freut.

Leidenschaft für Eishockey per Zufall entdeckt

«Ich bin sehr stolz für die Schweizer Nati zu spielen», sagt er. Dies sei der Lohn für die jahrelange harte Arbeit. Dass er heute Eishockey spielt, ist Zufall. Denn die Familie seiner Mutter wohnte nur einen kurzen Fussmarsch entfernt von der Resega, dem Eishockeystadion des Tessiner Eishockeyklubs HC Lugano. Wagner kurvte ein paar Mal auf dem Eis herum und wollte nichts anderes mehr machen. Er sagt: «Es dreht sich bei mir seit klein auf alles um Hockey.»

Später besuchte er die Hockeyschule in Basel und wechselte mit 15 Jahren nach einigen Saisons beim EHC Basel zu den Langnauer Junioren. Dort feierte er den Vize-Meistertitel. Schon damals war die Zeit zwischen Training, Schule und Freizeit knapp. «Die Hausaufgaben habe ich jeweils im Auto oder Stadionbeizli gemacht», sagt er.

Von Langnau schaffte er den Sprung in die finnische Stadt Kuopio. «Ich wollte etwas Neues ausprobieren und bereue es bis heute nicht.» In Finnland lebt er zusammen mit einem lettischen Teamkollegen. Sie sind die einzigen ausländischen Spieler im Team. Der Umzug in ein anderes Land war für Wagner nicht einfach. «Das Schwierigste ist es, den Haushalt zu machen sowie die Sprache zu lernen», sagt er und lacht. Wenn er sein Zuhause in der Schweiz vermisst, schicke ihm sein Vater ein Paket voller Basler Läckerli.

Freut sich auf das Spiel gegen Finnland: Matteo Wagner. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Kein Training ohne blaue Flecken und Schrammen

Wagner findet das finnische Eishockey taktischer und physischer. Bei den Trainings auf finnischem Eis gehören blaue Flecken oder Schrammen zum Alltag. Dass er bei eben diesem Eishockey in Finnlands Juniorenliga spielen kann, zeigt, welches Potenzial er hat. Denn im nordischen Land sei es unüblich, einen ausländischen Spieler zu verpflichten, sagt der 18-Jährige. Dennoch schaffte es der Bottminger. Er setzte sich gegen Dutzende Spieler durch und schaffte den Sprung in den Kader. «Du musst 20 Prozent besser sein als die Finnen», erklärt er, wie ihm das gelang. Wenn man gleich gut sei, reiche dies nicht.

Das heisst in anderen Worten: «Du wirst kein Profi, wenn du keine Extratrainings machst.» Die Profi-Karriere ist Wagners grosses Ziel. Um dieses zu erreichen, sammelt er nächste Saison weiter Erfahrungen in der finnischen Juniorenliga. Wie fast jeder Eishockeyspieler träumt auch Wagner von der NHL.

Damit er es dereinst in die beste Eishockeyliga der Welt schaffen kann, muss er die Scouts von sich überzeugen. Wagner lässt sich aber nicht beirren: «Die Scouts sind da, ob du gut oder schlecht spielst.» Er wolle einfach sein bestes Eishockey zeigen, wie an jedem Match.

Im Hotel übernachten in der eigenen Stadt

Für die Weltmeisterschaft hat die Schweizer Nationalmannschaft ein Ziel: Die Vorrunde zu überstehen. Dies erreichen die Schweizer, sofern sie die Gruppenspiele nicht auf dem fünften Tabellenplatz beenden. «Aber», fügt der 18-Jährige hinzu, «wenn wir zu weit denken, sind wir nicht bereit für jetzt.» Nach einer Woche Vorbereitung in Cham geht es für die Junioren-Nati nach Basel. Zusammen mit seinem Team logiert der Baselbieter während der WM in einem Hotel. In der Heimatstadt zu übernachten, macht selten jemand, für den Eishockeyspieler ist es aber nicht das erste Mal.

Während seiner Zeit in der Schweiz strebt er nicht nur eine erfolgreiche WM an, sondern auch das Bestehen der Semesterprüfungen danach. Denn Wagner besucht parallel zu den Trainings und Spielen in Finnland für zwei Jahre eine Online-Schule. «Die Prüfungen fallen genau auf die Zeit der Weltmeisterschaft», sagt er. Er könne jedoch alles nach seinem Einsatz an der WM nachholen. Vielleicht sogar mit einer Medaille um den Hals.