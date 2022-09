Eishockey Guter Auftritt ohne Punktgewinn: Der EHC Basel startet mit einer Niederlage in die neue Saison Der EHC Basel verliert im ersten Spiel der NLB auswärts mit 2:3 gegen den EHC Visp.

Neuzugang Robin Schwab, hier noch im Trikot des EHC Olten, ist der erste Torschütze des EHC Basel in der Swiss League. Bild: Freshfocus

Acht Jahre ist es her, seit der EHC Basel ein Spiel in der NLB absolviert hat. Am Freitagabend war es nach dem geglückten Aufstieg der letzten Saison wieder soweit. Dem Team von Christian Weber gegenüber stand der EHC Visp, gegen den die Basler in der Vorbereitung ein Testspiel 1:3 verloren hatten.

Von dem zwei-Tore-Unterschied war im ersten Drittel aber nichts zu sehen. Der Aufsteiger aus Basel versteckte sich nicht, kam zu einigen guten Chancen und überstand zwei Powerplays unbeschadet. Von anfänglicher Nervosität war bei Basel nichts zu sehen. Im Gegenteil. Es war die Abwehr der Gegenseite, die hin und wieder wackelte.

Dass es trotzdem bis zur 17. Minute 0:0 stand, hatte das Heimteam seinem Goalie Reto Lory zu verdanken, der einige Mal stark parierte. Vor allem Yanick Sablatnig kam zu einigen hochkarätigen Chancen, die Lory aber alle abwehrte. In den Schlussminuten des ersten Drittels bekamen die Zuschauer dann Eishockey vom Feinsten geboten: In zwei Minuten führten drei Angriffe zu drei Toren.

Allerdings war es trotz der Chancenüberlegenheit der Basler das Heimteam welches durch Evgenï Chiriaev in Führung ging. Im Gegenzug sah man die Unsicherheit der Visper Abwehr, die sich von Jakob Stukel den Ball abluchsen und Robin Schwab frei vor dem Tor einschieben liess. Eine schöne Kombination zwischen Linus Klasen und Raphael Kuonen sorgte dann für die glückliche 2:1-Führung des Heimteams.

Visp übernahm das Spiel, Basel lauerte auf Konter

34 Sekunden dauerte es nach Wiederbeginn, bis die Basler dann den Spielverlauf im Skore widerspiegeln konnten. Visp, die gedanklich noch in der Kabine zu sein schienen, schauten zu, wie sich Basels Neuzugang Brett Supinski vor dem Tor durch zwei Verteidiger schlich und den Puck zu Stukel schob, der diesen nur noch im Tor unterbringen musste. Im weiteren Verlauf des mittleren Drittels büsste Basel Spielanteile ein, kam aber weiterhin zu den besseren Torchancen. Trotz zwei weiteren Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten schaffte es kein Team, ein weiteres Tor zu erzielen.

Energisch ging es im dritten Drittel weiter. Visp, die letztes Jahr Sechster wurden, machten nun den Eindruck, als würden sie dem Aufsteiger zum Auftakt keine Punkte abgeben wollen. Aber Basel bewies auch zu Beginn des letzen Drittel, wie stark seine Defensive war. Und auch Goalie Fabio Haller zeichnete sich einige Male aus. Das Gästeteam lauerte auf Konter und war in der 51. Minute damit beinahe, nach einer weiteren Unachtsamkeit der Visper Abwehr durch Stukel erfolgreich.

Fünf Minuten später gerieten die Basler dann ein drittes Mal, nach einer Kombination der drei starken Visper Klasen, Kuonen und Chiriaev in Rückstand. Kurz vor Schluss ereilte die Basler ihrerseits Pech, als der Puck nach einem Abschluss nur den Pfosten traf.

Basel belohnte sich nicht für einen guten Auftritt

Basel zeigte einen mutigen Auftritt und spielte die meiste Zeit auf Augenhöhe mit. Allerdings machten sie aus den Powerplays zu wenig und kassierten im Gegenzug zu viele eigene Strafen, die nur dank eines guten Boxplays nicht zu Gegentoren führten. Bereits heute Abend um 17.30 Uhr geht es für den EHC Basel weiter. Gegner im heimischen St. Jakob Stadion ist der HC Thurgau.

Visp – Basel 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Lonza Arena, Visp. – 2639 Zuschauer. – SR: Jordi, Schüpbach. – Tore: 17. Chiriaev 1:0. 18. Schwab 1:1. 19. Kuonen 2:1. 20. Stukel 2:2. 56. Chiriaev 3:2. – Strafen: 4-Mal 2 Minuten gegen Visp. 6-Mal 2 Minuten gegen Basel.