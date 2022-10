Eishockey Verlorener Faden und trügerischer Schein: Der EHC Basel verliert in der Overtime Der EHC Basel muss eine weitere Niederlage in der Verlängerung hinnehmen. In Zürich verlieren sie mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:1) gegen die GCK Lions.

EHC-Goalie Fabio Haller (liegend) kann seine Farben nicht vor einer weiteren Niederlage bewahren. Andy Mueller/freshfocus

6000 Zuschauer waren am Samstagabend zum ersten Spiel überhaupt in die Swiss Life Arena gekommen. Bei der Vorpremiere der künftigen Heimstätte der ZSC Lions kämpfte dessen Farmteam und der EHC Basel in der Swiss League um wichtige Punkte. Die Gäste, die von rund 400 mitgereisten Fans lautstark unterstützt wurden, fanden sich von Beginn an gut zurecht.

Die Basler liessen das Heimteam nicht zur Entfaltung kommen und gingen in der vierten Minute in Führung, nachdem Brett Supinski am schnellsten auf einen Abpraller von der Bande reagiert hatte. In der Folge hatte der Aufsteiger alles im Griff, umso überraschender war Xeno Büssers Ausgleich nach zwölf Minuten. Der Verteidiger kam während des ersten Powerplays der Lions aus der Distanz zum Schuss und erwischte EHC-Keeper Fabio Haller, dem die Sicht versperrt war, zwischen den Schonern.

Dieses Skore hielt allerdings nur zwei Minuten, weil Nauris Sejejs einen Querpass in der eigenen Zone direkt zu Sandro Brügger spielte. Dieser liess sich nicht zweimal bitten, umkurvte Goalie Robin Zumbühl und brachte seine Farben zum zweiten Mal in Front.

Führung und Spiel aus der Hand gegeben

Die Startphase des zweiten Abschnitts gehörte den Gästen, die Zumbühl zu einigen guten Parade zwangen. Schliesslich gelang Jakob Stukel in der 25. Minute aber per Penalty, der nach einem Foul an ihm gepfiffen worden war, doch noch das 1:3. Der Match wurde fortan etwas zerfahrener, dennoch schienen die Gäste nie Gefahr zu laufen, den Vorsprung aus der Hand zu geben. Der Schein aber trügte: Erst nutzten die Lions ihr zweites Überzahlspiel zum Anschlusstreffer durch Julian Mettler (32.), dann gelang Robin Leone gar das 3:3.

Der EHC Basel, der die ersten beiden Drittel gut kontrolliert hatte, war für sein Nachlassen hart bestraft worden. Den verlorenen Faden fanden die Gäste im Schlussdrittel lange nicht wieder, denn nun verzeichneten die Zürcher die Mehrzahl der Abschlüsse. Jarno Kärki nutzte einen Aussetzer in der EHC-Verteidigung und brachte das Heimteam in der 46. Minute erstmals in Führung.

In der Schlussphase wurden die Gäste aber wieder stärker und drückten aufs das 4:4. Vor einem Powerplay in der 58. Minute holte Headcoach Christian Weber Goalie Haller vom Eis – mit Erfolg, denn seine Jungs kamen mit sechs gegen vier umgehend zum Ausgleich durch Stukel und waren auch in der Folge durch Supinski dem Sieg näher.

Die Fans in der Halle kamen bei der Premiere gleich in den Genuss einer Overtime, die beinahe in einem Penaltyschiessen gegipfelt hätte. Doch Kärki sicherte 17 Sekunden vor der Sirene den Zürchern den Bonuspunkt, während der Aufsteiger Lehrgeld zahlen musste und mit einer geringeren Ausbeute als möglich gewesen wäre, die Heimreise antreten musste.