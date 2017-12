Denn viel Geduld war nicht vonnöten beim Basler Gastspiel in Lausanne. Viel mehr präsentierte der FC Basel bei diesem auch in dieser Höhe absolut verdienten 4:1-Sieg gegen die Waadtländer, in welch guter Verfassung er momentan ist – und dass die Ideen Wickys mehr und mehr verinnerlicht sind.

Ganz anders als noch im September, als derselbe Gegner dem FCB eine seiner schmerzhaftesten Niederlagen in dieser Saison hatte zufügen können. Doch wer das Spiel an diesem Samstag auf der Pontaise verfolgt hat, dem war unverständlich, wie die Basler gegen dieses Team vor drei Monaten im Heimspiel hatten verlieren können. Zu überlegen war der FCB, zu überfordert Lausanne.

Nur sieben Minuten

Um die Kräfteverhältnisse in diesem Rückspiel zu demonstrieren, brauchte der Meister nur sieben Minuten. Nach einem Doppelpass mit Michael Lang legte Renato Steffen den Ball perfekt für Mohamed Elyounoussi auf, der sehenswert zum 1:0 verwandelte.

Dass die Basler erst in der 39. Minute das 2:0 bejubeln konnten, lag einzig an der in der Folge mangelhaften Chancenauswertung Elyounoussis. So brauchte es Albian Ajeti, der Jérémy Manière locker abschütteln und auf 2:0 erhöhen konnte.