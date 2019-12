Elite-Junioren und Breitensport begeistern beim 37. Stadtlauf

Die langen Tische waren gedeckt im Saal der Schlüsselzunft, alles bereit und angerichtet. Unten auf der Strasse liefen sie noch: ums Vergnügen, um Zeiten, um Ränge. Es waren die letzten Kategorien des 37. Basler Stadtlaufs. Und doch, etwas unterschied den feierlichen Abschluss.

Geladen waren nicht die Elite-Läuferinnen und -Läufer sondern Nachwuchstalente. Der Grund: Erstmals in der Geschichte waren keine Cracks aus dem In- und Ausland geladen worden. Den Anstrich von Klasse erhielt so der Nachwuchs im Elite-Nachwuchsrennen.

Die besten Bilder vom Basler Stadtlauf 2019: