An den 3. Sommer Youth Olympic Games (YOG) in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires hat sich die im regionalen Leistungszentrum NKL in Liestal trainierende Emily Mussmann am 8. Oktober als Dritte und beste Europäerin in der Qualifikation souverän für das sechs Tage später stattfindende Finale im Trampolinturnen qualifiziert.