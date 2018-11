Im Fussball sind Pokalspiele «das Salz in der Suppe». Nicht nur in der Schweiz müssen die Grossen oft zittern – oder scheitern gegen Unterklassige (aus der zweit- und dritthöchsten Division) aus. In technischen Sportarten ist dies kaum möglich – und auch das Duell eines B-Ligisten gegen einen A-Klub verkommt mit der Zeit zu einer Art Testspiel.

Küsnacht-Erlenbach, der Aufsteiger aus der 1. Liga (und wie die «Wings» in der Meisters­chaft noch punktelos) gaben einen guten, würdigen Sparringpartner ab. Sie hielten im ers­ten Viertel punktemässig gut mit – doch irgendwann konnten sie weder den Rhythmus noch das Tempo der Gäste aus Birsfelden mitgehen. Zudem war die physische Überle­genheit der Gäste frappant.

Zeitweise betrug der Vorsprung des Arlesheimer-Birsfelder-Kombinats über 30 Punkte, zuletzt waren es «nur» 28 Punkte, welche jedoch den Klassenunterschied widerspiegeln. Wichtiger und bedeutsamer aus Sicht des A-Ligisten war die Tatsache, dass der letztjähri­ge Teamcaptain Alessandro nach seiner langwierigen Knieoperation sein Comeback ge­ben konnte.

Kein forcieren bei den Starwings

Die beiden jungen Zuzüge Sébastien Davet (vier von sechs Dreiern fanden den Weg in den Korb) und Jarrell Hollimon (acht von neun Würfen landeten im Korb; dazu noch sieben Rebounds) zeigten eine feine Partie – und man hofft, dass sie ihre Leistung auch am Samstag beim Deutschschweizer Derby in Luzern wiederholen können.

Ansonsten galt: Spielen und spielen lassen. Man könnte monieren, dass die Zahl der Ball­verluste, in Anbetracht der Stärke des Rivalen, zu hoch war (16). Da hatte der B-Ligist mit «nur» 15 Ballverlusten die Nase vorne. Aber bei den Starwings musste, ausser Center Ryan Smith, kein Akteur länger als 24 Minuten spielen. Während der «Underdog» seine sechs besten Spieler forcierte, die allesamt auf 30 und mehr Minuten kamen.

Kurzum: Küsnacht-Erlenbach gegen Starwings war jene Cuppartie, welche den Zweck für beide Mannschaft vollauf erfüllt hat. Der Meisterschaftsalltag wird beide Teams aber we­sentlich mehr fordern.