Endlich eine Woche ohne Hotelübernachtung für die FCB-Stars und vier andere Geschichten

Fanärger wegen Schiedsrichter Der Gang in die Kabine wird für Schiedsrichter Lionel Tschudi zwei Mal zum Spiessrutenlauf. Die ganze Wut der Basler Fans entlädt sich an ihm. In der Pause wegen des Platzverweises gegen Taulant Xhaka, obwohl der absolut vertretbar ist. Am Schluss, vor allem auch, weil er dem FCB einen Penalty verwehrt (60.). Es war sicher keine Glanzleistung von Tschudi.

Kevin Bua wird zum Prügelknaben Kevin Bua rückt nach dem Aus gegen Limassol zurück in die Stammformation. Lange bleibt er allerdings nicht auf dem Platz. Er wird zwei Mal übelst gefoult und humpelt nach etwas mehr als einer halben Stunde in die Katakomben. Was genau er hat, muss noch abgeklärt werden. In einem ohnehin harten Spiel ist er der Prügelknabe schlechthin.

Wicky verlor nie gegen Thun Etwas für die Statistik-Fans: Wicky hat während seiner Zeit beim FCB vier Mal gegen den FC Thun gewonnen. Als die Berner Oberländer letztmals gegen die Basler punkteten, stand noch Urs Fischer an der Linie. Am 14. Mai 2017, als Basel längst als Meister feststand, freuten sich die Thuner über ein 3:3 im Joggeli. Doppeltorschütze damals: Dejan Sorgic.

Zeit für Familie und Freunde Ja, es waren intensive letzte Wochen für den FCB und seine Spieler. So enttäuschend sie im Rückblick sind, haben sie doch vieles geopfert. FCB-Trainer Marcel Koller: «Wir waren selbst vor den Heimspielen im Hotel. Das kann man irgendwann nicht mehr sehen. Die Spieler werden jetzt ein bisschen freihaben, Zeit mit den Familien und zum Aufladen der Batterien.»