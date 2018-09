Eray Cömert atmet kurz ein, schaut nach links, atmet wieder aus, schaut noch einmal nach links, nimmt vier Schritte Anlauf und schiesst. Sekunden später ist der Ball im Netz. «Ich habe gewusst, dass ich das kann. Ich habe gewusst, dass ich den Schuss habe. Also habe ich einfach abgezogen», rekapituliert Cömert die Entstehung seines Tors zum 3:0 für die Schweizer U21-Nati gegen Liechtenstein.

Dass der Treffer am Ende wertlos ist, weil die Schweiz vier Tage zuvor gegen Bosnien und Herzegowina verloren und damit die EM im nächsten Jahr verpasst hat, ist Cömert egal. «Ich freue mich immer extrem, wenn ich ein Tor mache. Egal, in was für einem Spiel.»

Oft hat er noch nicht getroffen. Dafür zuletzt gleich zwei Mal innert kurzer Zeit. Vergangenen Dienstag mit der U21 – und am 23. August, beim Hinspiel des FC Basel gegen Apollon Limassol in den Europa-League-Playoffs. Das Tor zum 3:2 war sein erstes als Profi. Eines, das am Ende ebenfalls wertlos war. Der FCB schaffte den Sprung in die Gruppenphase nicht.

Cömert läuft es

So schlecht es seinen Teams derzeit läuft, so gut läuft es Cömert selber. Im Sommer ist er nach einem Leihgeschäft in Sion zum FCB zurückgekehrt. Zu jenem Verein, für den er seit 2009 spielt, bei dem er 2016 sein Profi-Debüt gefeiert hat, und den er im März 2017 nur verlassen hat, um bei Lugano und später bei Sion Spielpraxis zu sammeln.

Nach der Rückkehr verpasste er die ersten Spiele noch aufgrund einer Schulterverletzung. Ende Juli gegen Xamax stand er erstmals wieder auf dem Platz – und ist seither in der Problemzone Innenverteidigung die einzige Konstante.