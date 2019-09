Auf den weiteren Podestplätzen klassierten sich die beiden Schweizerinnen Elena Roos und Simona Aebersold, die dem heimischen Publikum in Laufen damit einen Freudentag bescherten.

Michiels stand damit erst das vierte Mal auf einem Weltcup-Podest, während Kyburz bereits seine 44. Weltcup-Podestplatzierung feiern konnte: «Ich war zeitweise wohl läuferisch derart am Anschlag, dass ich technisch nicht ganz bei der Sache war», resümierte der gebürtige Fricktaler im Ziel Mit 3,6 Kilometer und 20 Kontrollposten war das Frauenrennen etwas kürzer als jenes der Männer, das Laufgebiet blieb jedoch unverändert. Dabei entschied die zehnfache Weltmeisterin Tove Alexandersson den A-Final für sich. Die Schwedin blieb damit auch im siebten Weltcuprennen der Saison ungeschlagen und steht vorzeitig als Siegerin des Gesamtweltcups fest.

Yannick Michiels (BEL) hatte das vier Kilometer lange Rennen mit 22 Kontrollposten quer durch die Strassen und Gassen der Laufener Altstadt und der angrenzenden Wohngebiete am schnellsten absolvieren können.

Roos verlor 16 Sekunden, Aebersold deren 43 Sekunden auf die Siegerzeit. Beide standen am Weltcup-Wochenende in Laufen bereits einmal auf dem Podest. «Ich hätte nicht besser laufen können», sagte Roos im Ziel, während Aebersold zu einem Posten eine technische Unsicherheit zu bekunden hatte, sich jedoch auch zufrieden zeigte: «Zwei Podestplätze an einem Wochenende sind mehr, als ich mir erhofft habe.»