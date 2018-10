Bei den Frauen siegte Maren Tritschler vom Basel Running Club in 36:05 Minuten, bei den Herren lief James Zürcher, ebenfalls vom Basel Running Club in 32:08 Minuten über die Ziellinie. Einen Kategoriensieg bei den Frauen in der Alterskategorie W30 holte sich Gudrun Dyck van Gunten, ebenfalls Läuferin des BRC.

Gesamtsieger aller Etappen ist der Menziker David Keller, der auch beim BRC trainiert.