Ein Blick auf die Startelf verrät Bemerkenswertes: In der FCB-Startelf stehen acht (!) in der eigenen Jugend ausgebildete Spieler: Kuzmanovic, Campo, Okafor, Stocker, Ajeti, Petretta, Xhaka und Kaiser. Mit Frei kommt dann noch ein weiterer, im eigenen Nachwuchs ausgebildeter Spieler.

Die Fans mit einer positiven Choreo

In den letzten beiden Spielen demonstrierten die FCB-Fans ihren Unmut über das Engagement in Indien. Gegen Xamax waren sie positiv gestimmt: «Dir verfalle scho als glaine Goof.» Schade nur, war abgesehen vom Schriftzug nicht zu erkennen, was die Fans in den Nachthimmel hielten.