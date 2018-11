Auch Auston Calhoun sass vorerst auf der Bank, erzielte erst in der 29. Minute sei­nen ersten Korb – und zeigte ansatzweise im Schlussviertel, warum er einst einer der bes­ten US-Spieler in der Schweiz gewesen war. Calhoun hat ein Riesenpo­tenzial, kann fast auf allen Positionen spielen – doch die Physis, verbunden mit Explosivi­tät und Schnelligk­eit, gehen ihm ab. Dennoch, ein Mann mit seinen Fähigkeiten, die er ausspielen kann, würde den «Wings» sehr viel helfen.

In Birsfelden ist er nur noch sehr lang (211 Zentimeter), agiert älter als es seine 35 Jahre sind – und erzielte zu Beginn einen (Gratis-)Korb. Dann ward er nicht mehr gesehen – und war wahrlich ein Ärgernis für die SAM, während sein Antipode Ryan Smith (gleich gross, aber 12 Jahre jünger) doch zehn Punkte und neun Rebounds holte. Aber auch der «Wings»-Center wird keine Basket-Karriere star­ten – dafür fehlen ihm die Basis-Bewegungen und jegliche Schnellkraft.

Im Stammquintett agierten gleich drei Eigengewächse (Branislav Kostic, Alessandro Verga und Joël Fuchs). Bei den Luganesi waren es ein Italiener (mit Schweizer Lizenz), ein Mon­tenegriner, ein Senegalese (gilt als Schweizer…), ein Amerikaner und ein Slowene. Dieser Mann namens Uros Slokar war einst eine Grösse, wurde 2005 von den Toronto Raptors für die NBA gedraftet, spielte 2013 bei Alba Berlin und mehr als sechs Jahre in der ersten spanischen Division. Er kehrte auf diese Saison hin, nach einer zweijährigen Pause, in den Wettkampf zurück.

Gewisse Phasen auf Augenhöhe

Viermal führten die Unterbaselbieter im ersten Viertel jeweils mit einem Punkt Vorsprung. Aber dann geriet das Arlesheimer-Birsfelder-Kombinat in Rückstand (21:37 nach 18 Minu­ten), bevor die beste Phase der Gastgeber kam. Bis zur 24. Minute hatte man den 42:42-Ausgleich geschafft, ein feines Teilzeit-Skore von 21:5 in sechs Minuten (mit drei Schweizer Akteuren!) zeigte, dass es durchaus (kurze) Phasen gibt, in denen die Deutsch­schweizer auf Augen­höhe mit den Rivalen sind.

Dass es zuletzt dennoch nicht zum ersten Erfolg reichte, hat einige Gründe. Ein paar for­cierte Würfe, die Ge­genstösse auslösten, drei Individualisten (Slobodan Miljanic, Julew Aw und James Sin­clair), die ihre Routine ausspielten und unnötige Ballverluste (Branislav Ko­stic!) führten zu einer logischen Niederlage. Trotz der guten Wurfquote von Joël Fuchs (vier von sechs Dreiern) fehlte so einiges, um die erwartete Verlustpartie in den ersten Sai­sonsieg umwandeln zu können.

Die nächste Chance ist bereits am Mittwochabend, wenn der BBC Monthey im Schweizer Cup in Birsfelden gastiert. Bekanntlich haben Cuppartien ihre eigenen Gesetze.