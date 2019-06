Man muss ja nicht gleich am ersten Tag alles besprechen. Das sieht zumindest Valentin Stocker so. Wir Spieler können solche Entscheidungen nicht beeinflussen», sagt er. Sein Kollege Ricky van Wolfswinkel steht ihm bei und sagt: «Es fällt mir nicht schwer, mich trotz allem, was passiert ist, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir machen das, war wir am besten können. Und das ist auf dem Platz.»

Zumindest die beiden Offensivkräfte, die sich nach dem ersten Training der Saisonvorbereitung den Fragen der Journalisten stellen, leben Einigkeit vor. Einigkeit: Genau darauf wird es ankommen, wenn der FCB seine Ziele in Zukunft erreichen will. Die lauten: International in eine Gruppenphase kommen und die Meisterschaft wieder spannend gestalten.

Dass diese Ziele ohne Sportchef Marco Streller angegangen werden müssen, findet Ricky van Wolfswinkel persönlich schade: «Sein Rücktritt kam überraschend. Wir hatten immer eine gute Beziehung. Es freut mich nicht, dass er weg ist. Aber ich glaube, dass der Präsident immer nur das Beste für den Verein will.»

Valentin Stocker hat den Aufruhr bei seinem Klub erst verspätet mitbekommen. Während den ersten zweieinhalb Wochen seiner Ferien hat er das Handy weggelegt und sich erst im Nachhinein informiert. «Ich denke, ich habe alles richtig gemacht», sagt Stocker und lacht. Anschliessend nimmt er die Mannschaft in die Pflicht: «Wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken besinnen und da weitermachen, wo wir letzte Saison aufgehört haben.»