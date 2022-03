Nachgefragt EHC-Sportchef Olivier Schäublin erklärt, was sich durch den Aufstieg ändert: «Es gibt eine gewisse Liste...» Olivier Schäublin ist seit fast sieben Jahren Sportchef beim EHC Basel. Am Tag nach dem Erreichen des grossen Ziels beantwortet er einige Fragen zum Aufstieg des Klubs und der Zukunft des Basler Eishockeys.

Olivier Schäublin steigt mit dem EHC in die Swiss League auf. Bild: Kenneth Nars

EHC-Sportchef Olivier Schäublin ist der Baumeister der positiven sportlichen Entwicklung des EHC Basel. Am Tag nach dem Aufstieg ist er bereits mit den Gedanken beim Playoff-Finale und der nächsten Saison, doch auch für unsere Fragen nimmt er sich Zeit.

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Swiss League. Wie gross ist die Erleichterung?

Olivier Schäublin: Eine gewisse Erleichterung ist ohne Frage da. Der Druck war auf unserer Seite. Man hat erwartet, dass wir aufsteigen und das hat man auch gemerkt. Nachdem es im Playoff-Halbfinale zum Entscheidungsduell mit Martigny kam, ist die Erleichterung schon gross.

Wie habt ihr das Erreichen des Ziels gefeiert?

Die Spieler haben sicher noch ausgiebig gefeiert. Das sollen sie auch. Es war eine riesen Last auf ihren Schultern und sie haben das bravourös gelöst. Wir sind nach dem Wahnsinnsempfang in der Nacht vor der St.-Jakob-Arena nach Hause gegangen und haben schon den Fokus auf das Finale gerichtet.

Das tönt fast schon zu professionell.

Ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Am Dienstag ist schon das erste Finalspiel gegen Huttwil. Wir gestalten gerade ein spezielles Trikot.

Was ändert sich für den EHC Basel in der kommenden Saison in der Swiss League?

Das Ganze wird grösser und professioneller. Es sind andere Gegner und es ist nicht mehr Amateur-, sondern Profibereich. Das ist sicher das Spannende.

Können Sie das präzisieren?

Die Spieler werden als Profis angestellt und arbeiten nicht mehr 80 Prozent jeden Tag. Man trainiert am Vormittag. Es gibt mehr Spiele und es sind zwei Ausländer erlaubt.

Haben Sie da schon welche auf dem Schirm?

Es gibt eine gewisse Liste, die wir jetzt genauer anschauen werden. Aber Namen kann und will ich noch keine nennen.

Wie siehts mit den Vorverträgen eigener Spieler aus?

Etwa 70 Prozent des Aufstiegsteams hatte einen Vorvertrag für die Swiss League, der jetzt automatisch greift.

Gibt es auch EHC-Spieler, die nicht im Profibereich mitmachen wollen?

Grundsätzlich wollen alle dabei sein. Aber das wird sicher in nächster Zeit diskutiert, wer da dabei bleiben kann und will.

Wie viel teurer ist die Swiss League und wer zahlt das?

Unser Budget wird etwa 2,4 Millionen betragen. Das sind Saisonabo-, Zuschauer- und Sponsoringeinnahmen, Donatorengelder und Spenden. Wir wollen uns da sehr breit aufstellen, haben auch schon sehr gute Vorarbeit geleistet.

Die Bilder vom Aufstiegsabend: