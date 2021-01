Esther Keller verlässt Sm'Aesch Pfeffingen: Die Nachfolgerin steht bereits fest

Die Nachricht kommt nicht wirklich überraschend. Und sie kommt auch nicht, ohne dass der Verein eine Nachfolgelösung präsentiert, um welche sich der Vorstand mit Bernhard Heusler und Marc Troxler frühzeitig bemüht hatte. Ex-Spielerin Laura Tschopp wird in Zukunft an der Seite von Matthias Preiswerk als Co-Präsidentin des NLA-Spitzenreiters amten.

Wegen der Politik muss der Sport kürzer treten. Nachdem Sm'Aesch-Pfeffingen Co-Präsidentin Esther Keller im November in den Regierungsrat von Basel-Stadt gewählt wurde, teilt der Verein jetzt mit, dass die 36-Jährige in Zukunft auf ihr Amt bei Sm'Aesch verzichtet.

Der Sm’Aesch-Vorstand freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Tschopp. Preiswerk wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Laura war von Anfang an unsere Wunschlösung. Sie wird uns in Zukunft mit ihrem grossen Volleyball-Netzwerk und ihrer Erfahrung unterstützen und weiterbringen.»

Zu Keller sagt Preiswerk: «Esther hat in den letzten beiden Jahren enorm viel Zeit und Energie für Sm’Aesch investiert. Wir sind ihr extrem dankbar für ihr grosses Engagement und wünschen ihr für die neue Aufgabe nur das Beste.» Esther Keller bleibt dem Verein als aktive Spielerin und neu auch als Mitglied des im Sommer gegründeten «Club2020» erhalten.