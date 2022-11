Europacup Der FC Basel trifft im Februar auf Trabzonspor und die ganze Schweiz muss dankbar sein Wieder einmal überwintert nur der FC Basel im Europacup. Und trotzdem hat die Schweiz den zweiten Champions-League-Qualifikationsplatz auch für die übernächste Saison fast sicher.

Um kurz nach 14 Uhr zog der ehemalige Liverpool-Spieler und tschechische Internationale Vladimir Smicer den FC Basel aus der Lostrommel. In der Conference League trifft das Team von Alex Frei im Sechzehntelfinal am 16. Februar (auswärts) und 23. Februar (in Basel) auf Trabzonspor, den amtierenden türkischen Meister.

Dieser war gegen Kopenhagen in der Qualifikation zur Champions League gescheitert und in der Europa League hinter Ferencvaros Budapest und der AS Monaco mit neun Punkten nur Dritter geworden. Gegen den FCB, der erneut weit (2650 Kilometer) in den Osten fliegen muss, haben die Türken bereits vor drei Jahren in der Europa League gespielt. Dem 2:2 in Trabzon folgte ein 2:0-Sieg des FCB im Joggeli. Die Tore schossen damals Noah Okafor, Silvan Widmer (2) und Valentin Stocker.

Aktuell sind die Türken, deren Kader mit 145 Millionen Euro fast viermal so viel Wert ist wie der des FCB und in dem sich illustre Namen wie Marek Hamsik, Marc Bartra oder Mahmoud Trezeguet finden, in der Liga nur Siebter.

Der FC Basel ermöglicht anderen den Europacup

Einmal mehr hält der FC Basel im Europacup die Schweizer Fahne bis zum Schluss hoch. In dieser Saison hat der FC Basel bereits neun Punkte gesammelt und damit mehr als YB (2,5), Zürich (3) und Lugano (2) zusammen. Aktuell liegt die Schweiz – hauptsächlich wegen der FCB-Erfolge – in der Fünfjahreswertung der Uefa auf Rang 13.

So sieht die Uefa-Fünfjahreswertung aktuell aus. Rote Länder haben kein Team mehr in den drei Uefa-Wettbewerben. Grüne noch alle.

Zwei Länder dürften noch vorbeiziehen, ehe ab Rang 16 ein Europacup-Platz weniger zur Verfügung steht und es müsste schon mit dem Teufel einhergehen, wenn die Ukraine, Dänemark und Norwegen die Schweiz noch überholen würden. Und somit hat die Schweiz in den kommenden zwei Jahren fünf Europacup- und davon zwei Champions-League-Qualifikationsplätze.