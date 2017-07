Die Judoka Evelyne Tschopp sorgte am Samstag beim Weltcup-Turnier – European Open – Minsk (BLR) für das Schweizer Topresultat. In der Kategorie -52kg erkämpfte sich die Athletin drei Siege in vier Kämpfen und holt verdient Bronze. Fabienne Kocher wurde Siebte -57kg.