Ex-Ajax-Mann Van Lierop statt Ceccaroni: Der FCB krempelt seine Nachwuchsabteilung um

Kurz vor Beginn des Trainingslagers in Marbella sorgt der FC Basel für Schlagzeilen. Nicht aber mit einem grossen Transfer oder einem Durchbruch in der langfristigen Trainerfrage der 1. Mannschaft. Nein, diesmal steht der Nachwuchs-Campus im Fokus. Diesen will der FCB im Zuge einer strategischen Neuausrichtung umkrempeln und sich mit einem revolutionierten Nachwuchskonzept weiterhin als Ausbildungsverein für Top-Talente aus dem In- und Ausland auf der europäischen Fussball-Landkarte etablieren.

Im Zuge dieser Reorganisation installiert der FCB einen grossen Namen in seinem Ausbildungsbereich, wie der Verein gestern Montag auf seinen digitalen Kanälen kommunizierte. Percy van Lierop heisst der Mann, der ab sofort als operativer Gesamtleiter die Geschicke auf dem FCB-Campus leiten wird. Der 45-jährige Niederländer unterschrieb bereits im Sommer einen Dreijahresvertrag beim FCB, nimmt nun aber erst seine effektive Tätigkeit im Verein auf.

Dies liegt unter anderem daran, dass Van Lierop ursprünglich von Marco Streller und Remo Gaugler in den Verein geholt wurde. Zunächst bestand deshalb Unklarheit über die Zukunft des Niederländers, der während seiner ersten Monate in Basel im Scouting-Bereich eingesetzt wurde, wie die «BaZ» berichtete. Nun konnte jedoch eine Lösung gefunden werden, die den hohen Qualifikationen Van Lierops gerecht wird.

Erfahrung aus Akademien von Ajax und Salzburg

Van Lierop ist im Nachwuchsbereich nämlich kein unbeschriebenes Blatt - im Gegenteil. Der Niederländer verfügt in der Szene über ein grosses Renommee, amtete er doch bis im letzten Sommer als sportlicher Koordinator der Nachwuchsabteilung von Ajax Amsterdam. Davor war er als Akademieleiter bei Red Bull Salzburg tätig. Die jüngsten Ausrufezeichen, welche die beiden Vereine auf internationaler Ebene setzen konnten, sind nicht zuletzt auf jahrelange hochstehende Talentförderung zurückzuführen.