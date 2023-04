Fc Basel Ab der 86. Minute gab es für die Fans in Sanremo kein Halten mehr Im Gegensatz zu Nizza waren die FCB-Fans in der italienischen Stadt willkommen. Die Stimmung war bestens, die Polizei hielt sich zurück.

Auf der Piazza Borea D’Olmo in Sanremo organisierten die FCB-Fans ein Public Viewing. Bild: Andreas Möckli

Diese Aprilnacht in Sanremo wird in Erinnerung bleiben. Die Fans der Muttenzerkurve nahmen die italienische Küstenstadt nahe der französischen Grenze kurzerhand in Beschlag. Auf einem Platz in der Innenstadt spannten sie ein Leintuch an eine Hausmauer. Der mitgebrachte Beamer übertrug das FCB-Auswärtsspiel gegen Nizza unterbrechungsfrei.

Die Stimmung war von Beginn des Spiels weg bestens – trotz der Reisesperre, welche die Franzosen kurzfristig verhängt hatten und die ursprünglichen Pläne der Fans zunichtemachten. Das Tor Nizzas gleich zu Beginn war zwar ein kurzer Dämpfer. Das hielt die Muttenzerkurve aber nicht davon ab, fast während des ­ganzen Spiels ihre Fanlieder zu singen.

Die Fans honorierten die Gastfreundschaft

Über weite Strecken des Spiels sprach nicht viel für einen Sieg der Basler. Viele Chancen hatte der FCB nicht. Entsprechend riesig die Freude, als Jean-Kévin Augustin in der 86. Minute den Ausgleich schaffte. Nun gab es kein Halten mehr: Jubelschreie, Umarmungen und Pyros verbanden sich zu einem ersten emotionalen Höhepunkt.

Der zweite liess nicht lange auf sich warten. In der achten Minute der Verlängerung er­zielte Kasim Adams das 2:1. Nun flog auch das eine oder andere ­Getränk durch die Menge. Nochmals riesiger Jubel. Die letzten Minuten verkamen zur Zitterpartie, bis die Fans vom Schlusspfiff erlöst wurden. So viele Emotionen hat die Piazza Borea D’Olmo wohl kaum je erlebt.

Die Fans honorierten die italienische Gastfreundschaft, in dem sie in den Bars und Restaurants fleissig konsumierten und danach die unzähligen Bierflaschen auf dem Platz einsammelten und entsorgten.

Die Fans auf dem Rückweg zu ihren Cars. Bild: Andreas Möckli

Die Polizisten verhielten sich den ganzen Tag über zurückhaltend. Kurz vor Beginn des Matchs marschierte eine Gruppe Uniformierter über den Platz, um Präsenz zu markieren. Während des restlichen Spiels hielten sie sich einige Gehminuten vom Geschehen entfernt auf. Für den Fanmarsch zurück zu den Cars sperrten die Carabinieri kurzerhand einige Strassen ab. Die wenigen Sanremesi, die um Mitternacht noch wach waren, beobachteten das Geschehen am Strassenrand leicht verdutzt, aber doch wohlwollend.