FC Basel Congeli streitet Vorwürfe ab: Der Streit ums Catering im Joggeli spitzt sich zu Der FC Basel ist mit der Situation an den Verkaufsständen unzufrieden und richtet massive Vorwürfe an den FC Concordia, der für einen Teil des Catering-Angebots im St.-Jakob-Park zuständig ist. Doch der Regionalligist weist die Vorwürfe von sich.

Aufgrund des Catering-Angebots im Joggeli brodelt es beim FC Basel. Nicole Nars-Zimmer

Die Vorwürfe, die der FC Basel an den FC Concordia Basel richtet, sind happig. In einer schriftlichen Abmahnung an Congeli, das für einen Teil des Caterings im St.-Jakob-Park zuständig ist, moniert der FCB vier Punkte: unverhältnismässig lange Wartezeiten, eine mangelnde Qualität der Produkte, der Ausfall der Kassensysteme sowie Probleme bei der Rückgabe der Mehrwegbecher. Die zweite Abmahnung birgt gar eine strafrechtliche Brisanz: Congeli habe sich vom FCB in den letzten Jahren Geld erschlichen. Letzterer unterstützt den «kleinen Bruder» mit jährlich rund 160'000 Franken im Rahmen einer Kooperation im Ausbildungsbereich. Die Rede ist davon, dass der FCB rund 176'000 Franken zurückverlange.

Congeli weist die Vorwürfe von sich. «Die Probleme mit dem Catering uns in die Schuhe zu schieben, ist unfair», sagt Thomas Steinemann, Präsident des FC Concordia Basel. Vielmehr führt er die Probleme auf die geringe Anzahl an Verkaufsständen zurück. So mussten aufgrund der Sicherheits- und Brandschutzauflagen die mobilen Biercorner aufgelöst werden. Zudem wurden die Stände auf der Zwischenplattform des Sektors C entfernt, genauso wie die mobilen Becherrückgabestellen. Steinemann hält fest:

«Mit mehr Effizienz an den Ständen lassen sich 15 Minuten Wartezeit schlicht nicht aufholen. Da der Platz hinter der Theke begrenzt ist, bringen auch zusätzliche Personen nichts.»

Die Ausfälle des Kassensystems hängen zudem mit dem instabilen WLAN im Stadion sowie mit Problemen der Kartenleser zusammen. Mit zwei Dingen also, für die der FC Basel verantwortlich sei. Bei der Qualität des Catering-Angebots gelobt Steinemann Besserung.

Steinemann will Zahlungen offenlegen

Steinemann fürchtet um seinen persönlichen Unternehmerruf. Dazu kommt eine Überarbeitung des Catering-Teams. So beklagt ein Mitarbeiter in einer E-Mail gegenüber dieser Zeitung, dass sich die Arbeitssituation massiv verschlechtert habe. Während Mitarbeitende früher zwischen den Stosszeiten das Spiel schauen konnten, arbeiten sie nun ab einer Auslastung von 25'000 Zuschauern durch. 80 Franken Lohn seien dafür «unterirdisch schlecht».

Bleibt der Vorwurf der erschlichenen Gelder. Haltlos sei dieser, sagt Steinemann und versichert, dass die Zahlungsflüsse der letzten Jahre bald offengelegt werden sollen. Dass der Catering-Vertrag mit dem FCB nach zwei Abmahnungen kündbar sein soll, bestätigt der Präsident nicht. Doch der FCB, der den Vertrag 2017 noch um zehn Jahre verlängerte, hält sich mit dem aktuellen Vorgehen diese Möglichkeit zumindest offen.

Der FC Basel selbst wollte gestern zu den Anschuldigungen Congelis keine Stellung nehmen und verwies auf ein Statement, in dem es heisst, dass sich die Klubs in Gesprächen befinden. Nur: Gemäss Steinemann fand das letzte Treffen mit David Degen und Dani Büchi nach dem Spiel gegen den FC Zürich im September statt. Seither kam es zu keinem weiteren, auch weil Steinemann zweimal nicht konnte. «Wir wollen die Zusammenarbeit, wenn möglich, weiterführen. Aber es wurden Wunden aufgerissen. Die gilt es nun zu heilen», sagt Steinemann. Das letzte Wort ist zwischen den beiden Klubs also noch lange nicht gesprochen.