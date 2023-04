FC Basel Der FCB bestätigt den Fan-Bann in Nizza – und spricht von einem Akt der Willkür Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi teilte am Dienstagabend auf Twitter erfreut mit, dass Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin eine Verordnung unterschrieben habe, die die Anreise der Basler verbietet. Jetzt meldet sich auf der FC Basel mit einem Communiqué und bestätigt, dass am Donnerstag keine FCB-Fans in Nizza ins Stadion dürfen.

Die Fans dürfen Rückspiel in der Conference League zwischen dem OGC Nice und dem FC Basel nicht in Stadion mitverfolgen. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Der Klub spricht von einem Akt der Willkür und führt aus: «Im Rahmen der Vorbereitungen auf das Rückspiel in der Conference League zwischen dem OGC Nice und dem FC Basel fanden – nebst diversem Schriftverkehr – zwei grosse Sitzungen unter allen Beteiligten statt. Fünf Tage nach der letzten, ausführlichen Videokonferenz informierten uns die französischen Behörden heute Morgen früh, dass keine FCB-Fans beim Rückspiel in Nizza zugelassen werden. Hauptgrund sei die nationale Sicherheit, die aufgrund der anhaltenden Streiks nicht gewährleistet sei.»

Weiter schreibt der Klub: «Der FC Basel ist wütend und masslos enttäuscht.» Man sei den willkürlichen Erlassen der Behörden bisher genauso machtlos ausgeliefert wie die rotblauen Anhänger. Der Klub kündigt an, «selbstverständlich auch gerichtlich gegen den Erlass des Innenministeriums vorzugehen». Es sei derzeit jedoch schwer abzuschätzen, ob juristische und andere Mittel, die der FCB seit Tagen hartnäckig zur Anwendung bringt, in der gegebenen Kurzfristigkeit noch Wirkung entfalten könne. Doch die Hoffnung sterbe zuletzt.

Dem FC Basel stand für das Rückspiel im knapp 36’000 Zuschauer fassenden Stade Allianz Riviera ursprünglich ein Kontingent von rund 1700 Tickets für den Fansektor zu. Das entsprach in etwa auch der Zahl, die der OGC Nizza für das Hinspiel im Joggeli seinen Fans anbieten konnte. Der FCB hat vorgängig damit gerechnet, dass ihn ungefähr 1500 Anhänger an die Côte d’Azur begleiten werden.

Die Fans der Muttenzerkurve schreiben derweil auf ihrer Website, dass die von ihnen organisierte Carfahrt wie geplant stattfindet. Dem Vernehmen nach soll über ein Dutzend Cars nach Nizza reisen. Die Carfahrt werde nicht in Konflikt mit den behördlichen Auflagen kommen, schreiben die Fans weiter.

Die Muttenzerkurve bringt ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Einreisesperre vor Gericht in einem Schnellverfahren doch noch gekippt wird – allenfalls am Matchtag selber. Im Fall, dass das Verbot der Behörden in Nizza bestehen bleibe, würden die Fans in der nächsten grösseren Stadt ausserhalb der Verbotsgrenze das Spiel schauen. Der Treffpunkt werde noch kommuniziert.

Die Hintergründe:

Je remercie le ministre de l’Intérieur @GDarmanin d’avoir signé l’arrêté interdisant le déplacement des supporters du FC Bâle, comme je l’avais demandé, pour éviter tout débordement, à #Nice06, à l’occasion du 1/4 de finale retour d’@europacnfleague face à l’@ogcnice ce jeudi. — Christian Estrosi (@cestrosi) April 18, 2023

Der FCB, der seit Tagen bemüht ist um zusätzliche Infos, hadert mit der Situation. Am Dienstagnachmittag teilt er dann ergänzende Infos auf seiner Homepage, versehen jedoch mit dem Zusatz: «Wichtig: Diese Infos beziehen sich auf unseren aktuellen Stand. Offenbar wird in Nizza weiterhin intensiv über die Angelegenheit diskutiert. Das Ganze ist leider auch für uns extrem undurchsichtig.»

Kurz zusammengefasst hat man in Frankreich Bedenken im Zusammenhang mit den FCB-Fans. Dies vor allem auch, weil vermehrt grosse Streiks im Land geplant sind. «Aufgrund von innenpolitischen Unruhen könnte es am kommenden Donnerstag deshalb vielerorts zu einem sogenannten ‹Tag des Zorns› kommen», so der FCB am Dienstag weiter.

Ausserdem wurde darauf hingewiesen, dass am Matchtag ab 18 Uhr auch in gewissen Strassen rund um das Stadion «der Besitz, der Transport und die Nutzung von Knall- oder Rauchkörpern, Fahnen und Bannern, deren Aufschriften zu Provokation, Gewalt oder Hass aufrufen, sowie jeglicher Gegenstand, der als Wurfgeschoss verwendet werden kann» untersagt ist. Auch gewisse Sektoren im Stadion, welche an diese Strassen grenzen, dürfen nicht betreten werden.