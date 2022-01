FC Basel Dezimiert zum dritten Sieg im dritten Testspiel Der FC Basel gewinnt auch sein drittes Testspiel in der Rückrunden-Vorbereitung. Dies trotz gleich dreizehn Spielern, die fehlen.

Torschütze Fabian Frei (ganz links) und seine Teamkollegen jubeln über das Tor zum 2:0 des FC Basel gegen Lausanne-Sport.

3:0. Das ist ein durchaus beachtliches Resultat für den FC Basel. Erzielt gegen einen Gegner, mit dem man in der Hinrunde zwei Mal Mühe bekundet hatte. Und ja, dieses 3:0 ist auch bemerkenswert, wenn es ein Testspiel ist, welches der FC Basel an diesem Mittwoch gegen Liga-Konkurrent Lausanne-Sport bestritt.

Denn die allgemeine Situation hat sich für den FCB in den vergangenen Tagen – gelinde gesagt - ein bisschen verkompliziert. Schuld daran ist selbstredend die pandemische Lage. Die steigenden Fallzahlen – auch beim FCB – haben dazu geführt, dass sich der Verein in Absprache mit den Behörden dazu entschieden hat, die Coronatest-Frequenz in und im Umfeld der ersten Mannschaft ab sofort zu erhöhen.

Dies teilte der Verein zu Beginn der Woche mit. Alle zwei bis drei Tage werden sämtliche Personen mit Kontakt zu den Spielern, die Spieler selbst, der Staff und Arbeitende auf dem Campus getestet.

Zwölf Spieler fehlen krank, einer verletzungsbedingt

Diese neue Massnahme führte auch dazu, dass die Mannschaft nicht nur den Trainingsbetrieb am Montag sondern eben auch das Testspiel vom gestrigen Mittwoch arg dezimiert bestreiten musste. Gleich dreizehn Spieler fehlten gegen Lausanne. Nur einer davon – Andrea Padula – gilt als rekonvaleszent, der Rest als «krank».

Wer von den Abwesenden – namentlich Michael Lang, Nasser Djiga, Pajtim Kasami, Sebastiano Esposito, Arthur Cabral, Djordje Nikolic, Valentin Stocker, Emmanuel Essiam, Andy Pelmard, Taulant Xhaka, Matías Palacios und Liam Chipperfield – coronabedingt nicht dabei war, teilt der Verein aus Persönlichkeitsschutz nicht mit. Dies ist am Ende auch irrelevant. Mächtig ist die Zahl dennoch. Dreizehn Spieler. Das ist mehr als eine Mannschaft. Trainer Patrick Rahmen sagt dazu:

«Ja, wir hatten doch ein paar Ausfälle. Aber aktuell sind, denke ich, alle irgendwie damit konfrontiert. In unserem Fall war es einfach in den Medien. Es haben jedoch alle Vereine diesbezüglich im Moment ihre Probleme.»

Auch die Gespräche nach diesem Testkick sind der Pandemie entsprechend angepasst, direkten Kontakt zwischen Journalisten und Spielern und Staff gibt es nicht. Die Vorsicht ist nicht nur von der Behörde vorgegeben, sondern auch unter Anbetracht dessen gewählt, dass die Rückrunde schon in eineinhalb Wochen beginnen wird und der FCB jegliche weitere Ausfälle zwingend vermeiden will.

Die übermittelten Aussagen Rahmens heben aber durchaus auch das Positive heraus. Einerseits, was die Leistung gegen Lausanne betrifft: «Die, die auf dem Platz waren, haben es sehr gut gemacht. Wir sind durch eine gute Feldpositionierung zu unseren Chancen gekommen und haben auf der anderen Seite nicht viel zugelassen.»

Noch ein Test, dann startet die Rückrunde

Andererseits betrachtet der Coach auch die Corona-Ausfälle von einem anderen Blickwinkel:

«Man muss es vielleicht so anschauen: Wenn es jetzt so viele Fälle gibt bei den Spielern – meist auch ohne schlimme Verläufe – ist das im Hinblick auf den Rückrundenstart gut.»

Heisst zu gut Deutsch: Bis die Rückrunde am 30. Januar mit der Auswärtspartie in Luzern startet, ist fast die ganze Mannschaft durchgeseucht. Aber so positiv Rahmen die Situation auch sieht und annimmt, sagt er logischerweise auch: «Zum Einspielen und in den Trainings wär es besser, wäre die ganze Mannschaft da.»

Einer, der neu in dieser Mannschaft ist, ist Noah Katterbach. Beim Coach hat er einen guten ersten Eindruck hinterlassen, Rahmen spricht ihm Zusammenhang mit dem Neuzuzug von grosser Zufriedenheit und ersichtlichem Rhythmus.

Aber nicht nur das stimmt positiv aus Sicht des FCB. Sondern auch, wie er sich trotz einer zusammengewürfelten Mannschaft drei Tore erspielt hat. Das erste gleich nach Wiederanpfiff nach einem schönen Abschluss von Dan Ndoye. Nur eine Minute später konnte Fabian Frei mittels Penalty auf 2:0 erhöhen. Und fünf Minuten vor Schluss war es der junge Joelson Fernandes, der den Ball wunderschön ins Lattenkreuz zirkelte zum 3:0.

Nach diesem dritten Erfolg im dritten Testspiel steht noch ein weiteres Spiel an vor Rückrundenstart. Am Samstag kommt Xamax auf den Campus. Danach bleibt noch eine Woche für den Feinschliff der Basler. Und dafür, dass sich das Team so gut wie möglich von allen Corona- und sonstigen Ausfällen erholen kann.