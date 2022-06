FC Basel Ein blitzsauberes 3:0 im ersten Test gegen Xamax Immerhin rund 400 Zuschauer haben am Samstagnachmittag der Bullenhitze getrotzt und auf dem Nachwuchs-Campus einen 3:0 (2:0)-Testspielsieg des FC Basel gegen Xamax Neuchâtel geboten bekommen.

Der 15-jährige Adriano Onyegbule machte bei seinem ersten Einsatz für den FCB auf sich aufmerksam. Urs Lindt/freshfocus

Nach der ersten Trainingswoche, während der noch sämtliche Nationalspieler ferienbedingt fehlten, stellte der neue Chefcoach Alex Frei pro Halbzeit zwei unterschiedliche Mannschaften auf, die einen fast identischen Altersdurchschnitt hatten (21,9 Jahre und 22,1). Die meisten der Nachwuchsspieler, die die Profigruppe in den vergangenen Tagen aufgefüllt hatten, kennt Frei noch aus seiner Zeit als U18-Trainer des FCB.

Was er zu sehen bekam, stellte den Trainer zufrieden: Trotz sengenden Hitze war kein Meter Laufarbeit zu viel und der Ball lief flüssig. Das erste Tor der Ära Frei resultierte aus einem Eckball von Liam Chipperfield und einem blitzsauberen Kopfball von Albin Krasniqi (19). Das zweite markierte Testspieler Adriano Onyegbule nach einem Solo, wobei der RB Leipzig gehörende, erst 15-Jährige am Ende bei einem Pressschlag profitierte.

Beim dritten Treffer gegen den Challenge-Ligisten aus Neuenburg rief sich mit einem überlegten Abschluss Kaly Sené in Erinnerung, der vom FCB vergangene Saison an GC ausgeliehen war, und bei dem nach wie vor unklar ist, wie es mit ihm weitergeht. Nach Stand der Dinge reist er am Mittwoch ebenso mit ins Trainingslager wie Fedor Chalov, dessen Leihe von ZSKA Moskau Ende Monat ausläuft.

«Mir hat gefallen, was ich gesehen habe, Das Bemühen von allen nach einer Trainingswoche mit grossem Volumen und ohne Thematiken wie Defensiv- oder Offensivspiel. Gegen ein Xamax, das aufsteigen will, wurde wenig zugelassen», sagte Alex Frei nach der Partie, die von drei in den vergangenen Tagen neuverpflichteten Anton Kade, Arnau Comas sowie Jean-Kévin Augustin als Zaungästen verfolgt wurde.

Mit plusminus 30 Spielern wird Frei ins Trainingsquartier in Rottach-Egern aufbrechen, und darunter könnten laut seiner Aussage auch ein oder zwei Spieler aus dem Nachwuchs sein, die sich in der ersten Trainingswoche aufgedrängt haben.

FC Basel-Xamax Neuchâtel 3:0 (2:0)

Nachwuchs-Campus. - 400 Zuschauer. – SR Tobias Thies.

Tore: 11. Krasniqi 1:0, 43. Onyegbule 2:0, 56. Sené 3:0



FCB, 1. Halbzeit: Salvi – Lopez, Dundas, Pelmard, Padula – Xhaka, Chipperfield – Krasniqi, Onyegbule, Tushi – Hunziker.

FCB, 2. Halbzeit: De Mol – Lang, Marchand (76. Bernauer), Fazlic, Padula (72. Dundas) – Palacios, Winkler – Xhemaili, Moulin, Sené – Chalov.



Xamax: Guivarch (46. Roth); Ouattara (61. Morina), Epitaux, Mujcic, Alili (46. Gonçalves); Del Toro, Saiz (21. Hammerich), Pasche (46. Beloko), Dakouri (46. Mafouta); Nuzzolo (46. Maurer), Bakayoko.

Bemerkungen: FCB ohne Comas, Hitz (im Aufbau), Essiam, Kade, Millar (verletzt), Burger Djiga, Fernandes, Frei, Katterbach, Ltaief, Lindner, Males, Ndoye und Szalai (alle noch in den Ferien wegen Einsätzen mit der Nationalmannschaft). – Verwarnungen: 39. Bakayoko (Foul). 60. Fazlic (Foul).

